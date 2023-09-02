Против Лии Ахеджаковой началась проверка по статье о дискредитации ВС России

Главное управление МВД по России по Москве начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой. Из-за выхода на сцену в ФРГ с украинским флагом ее проверяют по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

«В отношении Лии Ахеджаковой проводится проверка по статье о дискредитации ВС России, по итогам которой будет принято процессуальное решение», — отмечает источник агентства.

По его данным, артистке будет грозить выплата штрафа или административный арест.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Ахеджакова стоит, зажав в руке украинский флаг. В комментарии СМИ артистка заявила, что не заметила флаг, взяв его вместе с цветами, и обвинила в случившемся «провокаторов».