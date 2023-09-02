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Против Лии Ахеджаковой началась проверка по статье о дискредитации ВС России
Главное управление МВД по России по Москве начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой. Из-за выхода на сцену в ФРГ с украинским флагом ее проверяют по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.
«В отношении Лии Ахеджаковой проводится проверка по статье о дискредитации ВС России, по итогам которой будет принято процессуальное решение», — отмечает источник агентства.
По его данным, артистке будет грозить выплата штрафа или административный арест.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Ахеджакова стоит, зажав в руке украинский флаг. В комментарии СМИ артистка заявила, что не заметила флаг, взяв его вместе с цветами, и обвинила в случившемся «провокаторов».
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