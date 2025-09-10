news_header_top
Происшествия 10 сентября 2025 15:48

Протестующие зашли с файерами в здание Лионского вокзала в Париже

Протестующие зашли с файерами в здание Лионского вокзала в Париже и покинули его через некоторое время, передает РИА Новости.

Сегодня во Франции проходят акции протеста и забастовки против экономической политики правительства. Инициаторы протеста – различные левые и профсоюзные организации – прогнозируют около 100 тысяч участников по стране.

С раннего утра небольшие группы демонстрантов пытались блокировать автобусные депо в Париже. По данным МВД страны, к полудню полицейскими были задержаны около 200 человек в ходе беспорядков, возникших в разных городах Франции.

