Протестующие скандируют «позор» у штаб-квартиры иммиграционной службы в США

Марш противников администрации президента США Дональда Трампа, организованный в рамках акций No Kings («Нет королям»), прошёл по центру Вашингтона и остановился у здания иммиграционной и таможенной службы (ICE). Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Участники акции скандировали «позор» и требовали справедливости для активистки Рене Гуд и медбрата Алекса Претти, застреленных сотрудниками ICE в ходе операции в Миннеаполисе. Протестующие также потребовали вывести агентов ICE из американских городов.

Ранее организаторы сообщали, что участники акции в Вашингтоне намерены пройти к нескольким федеральным зданиям, включая Белый дом, министерство юстиции, министерство образования и штаб-квартиру иммиграционной службы.