news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 29 марта 2026 07:30

Протестующие скандируют «позор» у штаб-квартиры иммиграционной службы в США

Читайте нас в
Телеграм

Марш противников администрации президента США Дональда Трампа, организованный в рамках акций No Kings («Нет королям»), прошёл по центру Вашингтона и остановился у здания иммиграционной и таможенной службы (ICE). Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Участники акции скандировали «позор» и требовали справедливости для активистки Рене Гуд и медбрата Алекса Претти, застреленных сотрудниками ICE в ходе операции в Миннеаполисе. Протестующие также потребовали вывести агентов ICE из американских городов.

Ранее организаторы сообщали, что участники акции в Вашингтоне намерены пройти к нескольким федеральным зданиям, включая Белый дом, министерство юстиции, министерство образования и штаб-квартиру иммиграционной службы.

#вашингтон #протесты #Дональд Трамп
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Жителям РТ рекомендуют скачать официальное приложение МЧС России

28 марта 2026
Средняя температура воздуха в РТ в апреле немного превысит климатическую норму

28 марта 2026
Новости партнеров