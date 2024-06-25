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Протестующие против повышения налогов в Кении подожгли здание городского совета
В Кении протестующие против повышения налогов подожгли здание совета города Найроби. Об этом сообщает телеканал Citizen TV.
«Штаб-квартира мэрии Найроби подожжена протестующими во время продолжающихся демонстраций», – говорится в сообщении.
Отмечается, что протестующие разошлись только после того, как заметили направляющийся к зданию полицейский автомобиль.
Как передает агентство Reuters, протесты начались в праздничной атмосфере, но когда толпа разрослась, полиция применила слезоточивый газ в центральном районе Найроби и окраине Кибера. Изначально протестующие выступали против принятия законопроекта о повышении налогов. Позднее протестующие стали требовать отставки Президента Кении – Уильяма Самои арапа Руто.
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