Протестующие против повышения налогов в Кении подожгли здание городского совета

В Кении протестующие против повышения налогов подожгли здание совета города Найроби. Об этом сообщает телеканал Citizen TV.

«Штаб-квартира мэрии Найроби подожжена протестующими во время продолжающихся демонстраций», – говорится в сообщении.

Отмечается, что протестующие разошлись только после того, как заметили направляющийся к зданию полицейский автомобиль.

Как передает агентство Reuters, протесты начались в праздничной атмосфере, но когда толпа разрослась, полиция применила слезоточивый газ в центральном районе Найроби и окраине Кибера. Изначально протестующие выступали против принятия законопроекта о повышении налогов. Позднее протестующие стали требовать отставки Президента Кении – Уильяма Самои арапа Руто.