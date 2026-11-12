Протеиновые батончики могут привести к серьезным заболеваниям, утверждает врач

Протеиновые батончики могут привести к пагубным последствиям для организма. Об этом рассказала врач-диетолог Дарья Русакова. Так, злоупотребление этим продуктом может вызвать обезвоживание, набор лишнего веса и серьезно нагрузить почки и печень.

«Систематический избыток белка из специализированного питания может приводить к обезвоживанию, нагрузке на печень и почки, а также вызывать задержку стула. При некоторых заболеваниях почек, подагре и аллергии на молочный белок, сою или орехи такие продукты опасны, кроме того, они не рекомендуются детям до 18 лет», – рассказала Русакова в беседе с «Абзацем».

По словам врача, замена полноценного приема пищи спортивными снеками лишает организм необходимой клетчатки и витаминов.

«Некоторые батончики не рекомендуются при диабете, если в составе есть сахар и другие углеводы, ведь часто на упаковке пишут об отсутствии сахара, но внутри скрывается высокий гликемический индекс. В качестве разового перекуса после тренировки один батончик не повредит, но хаотичное потребление без учета потребностей организма вызывает проблемы со здоровьем», – добавила она.