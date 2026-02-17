Просветительский проект «Онлайн Рамазан» с ежедневными эфирами запускают в Татарстане

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Всемирный форум татарской молодежи совместно с Духовным управлением мусульман РТ запускает проект «Онлайн Рамазан», приуроченный к месяцу Рамазан. В течение всего месяца ежедневно будут проходить прямые эфиры в формате подкастов на платформах «ВКонтакте» и Телеграме. Об этом рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».

В каждом выпуске планируется участие известных религиозных деятелей, общественных активистов, предпринимателей, молодежных лидеров и экспертов.

Председатель Всемирного форума татарской молодежи Райнур Хасанов отметил, что проект охватит как религиозные, так и национальные вопросы. По его словам, вместе с татарской молодежью из разных регионов обсуждались интересные инициативы и возникли различные идеи, одной из которых стало проведение Рамазана в онлайн-формате.

Он пояснил, что форум работает под эгидой Всемирного конгресса татар, при этом значительная часть молодежи живет за пределами Татарстана, поэтому для укрепления связи с ними было решено запустить такой проект.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Первый эфир состоится в первый день Рамазана – 19 февраля – в 13:00 в социальных сетях. В течение всего месяца в интернете также будет публиковаться актуальная для молодежи информация, планируется поднимать религиозные и национальные темы.

Организаторы сообщили, что эфиры будут проходить в смешанном формате на татарском и русском языках. Райнур Хасанов пояснил, что среди молодежи есть те, кто не в полной мере владеет татарским языком, поэтому было принято решение вести проект на двух языках.

Ежедневно будут выходить материалы в текстовом и видеоформате с большим количеством полезной информации, охватывающей темы Рамазана и ислама в целом.

Проект реализуют Всемирный конгресс татар, Всемирный форум татарской молодежи, Духовное управление мусульман Республики Татарстан и издательский дом «Хозур». Его основная цель – привлечь молодежь и широкую общественность к духовным ценностям в месяц Рамазан, найти ответы на актуальные вопросы татарского мусульманского сообщества и показать связь между религией и современной жизнью.

В проекте ожидается участие религиозных и общественных деятелей, среди которых – Камиль хазрат Самигуллин, Джалиль хазрат Фазлыев, Рустам хазрат Хайруллин, Нияз хазрат Сабиров, Данис хазрат Багаутдинов, Ленар хазрат Хамматов, Айгуль Биктимерова и другие.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Руководитель отдела дагвата ДУМ РТ Ленар хазрат Хамматов рассказал, что к выбору гостей подошли тщательно. По его словам, организаторы стремились пригласить людей, которые смогут интересно и доступно рассказать не только о Рамазане, но и об основах ислама как широкой аудитории, так и ученым, предпринимателям и другим слушателям.

Он сообщил, что проект откроет муфтий Камиль хазрат Самигуллин, который подробно расскажет о смысле месяца. Ленар хазрат подчеркнул, что Рамазан – это особое время, когда у человека появляется больше возможностей для полезных дел, поскольку в этот период верующие воздерживаются от еды, питья, сплетен и обмана, и потому важно использовать это время с пользой.

В рамках проекта планируется обсудить духовное развитие, вопросы молодежи и религии, соблюдение поста в семье, исламское наследие в татарской литературе, халяль-бизнес, воспитание детей в национальной среде, татарскую мусульманскую моду, опыт изучения татарского языка и другие актуальные темы.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Модератор проекта и приглашенный ведущий Айваз Садыров отметил, что сегодня востребованы проекты о религии, сделанные простым и понятным языком. По его словам, в последнее время медиаконтент на религиозную тему достиг своего критического объема, и появился формат, в котором суть религии объясняется доступно. Он подчеркнул, что люди действительно тянутся к вере, поэтому необходимы проекты, способные говорить о религии простым языком.

Айваз Садыров добавил, что сам активно работает в этом направлении, связал журналистский опыт с религиозной тематикой, создал собственный проект, где задавал священнослужителям простые вопросы и получал понятные ответы, и сообщил, что в новом проекте будет использован схожий формат. Он также отметил, что в татарской традиции национальная идентичность и религия всегда шли вместе.

Зульфия Шавалиева