Просветительская акция «Тотальный диктант» пройдет в Казани 18 апреля

Международная просветительская акция «Тотальный диктант» состоится в Казани 18 апреля. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

Принять участие сможет любой желающий. В этом году акция охватит более тысячи площадок по всей республике, в Казани определены три основные площадки, а список продолжает расширяться.

Автором текста стал писатель и исследователь русской литературы XX века, ректор Литературного института имени А.М. Горького Алексей Варламов. Работа посвящена малоизвестным страницам детства Александра Пушкина.

Регистрация участников стартует 8 апреля. В Казани основными площадками станут Национальная художественная галерея «Хазинэ» ГМИИ РТ, Казанский государственный энергетический университет и АНО «ВИКО-Казань». На данный момент зарегистрировано 42 площадки.