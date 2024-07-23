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Просветители Татарстана прошли обучение в Центре знаний «Машук»
Российское общество «Знание» обучило современным навыкам 163 лектора из 68 регионов страны. Программа прошла с 19 по 22 июля в Центре знаний «Машук». Лекторы Общества «Знание» узнали о новых возможностях, которые открывает просветительская деятельность в России, и пообщались с федеральными экспертами.
Как сообщает Российское общество «Знание», Татарстан на обучении представили депутат Госсовета республики, первый проректор КИУ им. В.Г. Тимирясова Игорь Бикеев, кандидат исторических наук, доцент кафедры социологии, политологии и менеджмента Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева Наталья Топал, научный сотрудник КФУ Алим Отарчиев.
«Более 180 лекторов Российского общества «Знание» со всей страны собрались в Центре знаний «Машук». Совместный труд на занятиях и стратегических сессиях, в рабочих группах сплотил нас и преобразовал в особое просветительское сообщество России. По результатам работы в группах мы внесли рекомендации руководству Общества «Знание»: давать лекторам рекомендации по развитию; способствовать продвижению лекторов в медиасфере; повышать уровень экспертности лекторов; улучшать обратную связь от слушателей, учитывать их пожелания; использовать разнообразные методы работы с аудиторией в зависимости от её возрастной и профессиональной специфики. Вооруженные новыми знаниями и опытом, мы будем использовать их у себя в регионах. Отмечу, что делегация Татарстана была очень активной в работе. Распорядок был жёсткий — с 7.00 до 23.00. Но все было круто. Спасибо руководителям и сотрудникам Общества «Знание» и Центра знаний «Машук» за прекрасную организацию программы», — поделился впечатлениями Бикеев.
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