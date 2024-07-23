Просветители Татарстана прошли обучение в Центре знаний «Машук»

Фото: Российское общество "Знание"

Российское общество «Знание» обучило современным навыкам 163 лектора из 68 регионов страны. Программа прошла с 19 по 22 июля в Центре знаний «Машук». Лекторы Общества «Знание» узнали о новых возможностях, которые открывает просветительская деятельность в России, и пообщались с федеральными экспертами.

Как сообщает Российское общество «Знание», Татарстан на обучении представили депутат Госсовета республики, первый проректор КИУ им. В.Г. Тимирясова Игорь Бикеев, кандидат исторических наук, доцент кафедры социологии, политологии и менеджмента Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева Наталья Топал, научный сотрудник КФУ Алим Отарчиев.

«Более 180 лекторов Российского общества «Знание» со всей страны собрались в Центре знаний «Машук». Совместный труд на занятиях и стратегических сессиях, в рабочих группах сплотил нас и преобразовал в особое просветительское сообщество России. По результатам работы в группах мы внесли рекомендации руководству Общества «Знание»: давать лекторам рекомендации по развитию; способствовать продвижению лекторов в медиасфере; повышать уровень экспертности лекторов; улучшать обратную связь от слушателей, учитывать их пожелания; использовать разнообразные методы работы с аудиторией в зависимости от её возрастной и профессиональной специфики. Вооруженные новыми знаниями и опытом, мы будем использовать их у себя в регионах. Отмечу, что делегация Татарстана была очень активной в работе. Распорядок был жёсткий — с 7.00 до 23.00. Но все было круто. Спасибо руководителям и сотрудникам Общества «Знание» и Центра знаний «Машук» за прекрасную организацию программы», — поделился впечатлениями Бикеев.

Как лектору построить личный бренд, объяснила руководитель проектного офиса АНО «Национальные приоритеты» Надежда Ефремова. Она учила корректно себя позиционировать и подбирать каналы коммуникации для разных целевых аудиторий.

Основами самопрезентации поделилась корреспондент, телеведущая, шеф-редактор телевизионных программ и продюсер Тамара Карташева. Слушатели узнали об основных ошибках во время публичных выступлений. Визуальные аспекты презентаций лекторам разъяснил дизайнер, создатель бренда Bonnie&Slide и основатель Мастерской Брендов Николай Пере. Он обратил внимание участников на важность таких элементов, как обложка, разделители, цветовые решения, шрифты, а также поделился формулой улучшения любого слайда.

Зачем лектору знать теорию поколений, рассказала кандидат педагогических наук, доцент Алла Григорьева. Спикер разъяснила, что мотивирует каждое поколение россиян. Опытом использования нейросетей и геймификации в работе поделился предприниматель, управляющий партнёр компании Center Game Павел Аванян.

Воспитательную роль лектора Общества «Знание» обсудил с участниками заведующий кафедрой социально-политических теорий ЯрГУ им. П.Г. Демидова, доктор политических наук, вице-президент Российской ассоциации политической науки Александр Соколов.

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.

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Центр знаний «Машук» – совместный образовательный проект Российского общества «Знание» и Росмолодёжи. Это всероссийский центр подготовки просветительских и управленческих кадров в области образования, молодежной политики и воспитательной работы. «Машук» был открыт в августе 2022 года и стал одним из трех молодежных центров федерального значения наряду с Мастерской управления «Сенеж» платформы «Россия – страна возможностей» (Подмосковье) и Университетом креативных индустрий в арт-кластере «Таврида» (Крым). В первую очередь «Машук» – это центр переподготовки учителей и преподавателей, которые являются главными трансляторами знаний, ценностей, идеологий и смыслов, которые есть в нашей стране. «Учить тех, кто учит», – главная задача и девиз Центра знаний «Машук».