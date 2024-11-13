Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Просветитель из Татарстана вошла в шорт-лист Знание.Премия
В шорт-лист главной просветительской награды страны вошли 107 заявок в 18 номинациях. Среди них 58 просветителей, 43 проекта и 6 компаний. В ноябре номинанты представят свою просветительскую деятельность перед Почетным жюри в Москве. К выступлению их подготовят известные тренеры по ораторскому искусству, сообщает пресс-служба «Общества Знание».
Из 373 соискателей от Республики Татарстан номинанткой стала доцент кафедры социологии, политологии и менеджмента, кандидат исторических наук Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева Наталья Топал (номинация «За вклад в просвещение в сфере “История”»).
За прошедший год просветитель провела более 100 лекций и 5 мастер-классов по истории Великой Отечественной войны, вмешательству во внутреннюю политику РФ и поддержанию традиционных ценностей, слушателями которых стали более 7 тысяч человек. Более того, Наталья провела 35 лекций для порядка 1,2 тыс. бойцов СВО. Просветитель активно сотрудничает со СМИ, а совокупный охват ее выступлений уже превысил 400 тыс. зрителей.
«Рад объявить, что мы установили новый рекорд – на участие в этом сезоне проекта было отправлено 19 523 заявки. На одно место в шорт-листе претендовало 180 соискателей – это колоссальная конкуренция. Каждый номинант заслуживает внимания широкой аудитории, и наша задача помочь им получить это признание», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
В ноябре будет опубликован шорт-лист в номинации «Советник-просветитель». Все номинанты пройдут подготовку к очной защите перед Почетным жюри. Развить навыки самопрезентации им помогут мастер-классы от бизнес-тренера Нины Зверевой, бизнес-тренера, режиссера и продюсера Лины Арифулиной, а также онлайн-курсы на платформе Знание.Академия.
Шорт-лист сформировал Экспертный совет, куда вошли известные управленцы разных сфер. Среди них первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Александр Козловский, директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ Виктор Неумывакин, директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов, ректор Московского государственного лингвистического университета Ирина Краева, исполнительный директор Российского Союза боевых искусств Рамиль Габбасов, генеральный директор «Москонцерт» Илья Бачурин, генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»