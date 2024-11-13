Просветитель из Татарстана вошла в шорт-лист Знание.Премия

В шорт-лист главной просветительской награды страны вошли 107 заявок в 18 номинациях. Среди них 58 просветителей, 43 проекта и 6 компаний. В ноябре номинанты представят свою просветительскую деятельность перед Почетным жюри в Москве. К выступлению их подготовят известные тренеры по ораторскому искусству, сообщает пресс-служба «Общества Знание».

Из 373 соискателей от Республики Татарстан номинанткой стала доцент кафедры социологии, политологии и менеджмента, кандидат исторических наук Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева Наталья Топал (номинация «За вклад в просвещение в сфере “История”»).

За прошедший год просветитель провела более 100 лекций и 5 мастер-классов по истории Великой Отечественной войны, вмешательству во внутреннюю политику РФ и поддержанию традиционных ценностей, слушателями которых стали более 7 тысяч человек. Более того, Наталья провела 35 лекций для порядка 1,2 тыс. бойцов СВО. Просветитель активно сотрудничает со СМИ, а совокупный охват ее выступлений уже превысил 400 тыс. зрителей.

«Рад объявить, что мы установили новый рекорд – на участие в этом сезоне проекта было отправлено 19 523 заявки. На одно место в шорт-листе претендовало 180 соискателей – это колоссальная конкуренция. Каждый номинант заслуживает внимания широкой аудитории, и наша задача помочь им получить это признание», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

В ноябре будет опубликован шорт-лист в номинации «Советник-просветитель». Все номинанты пройдут подготовку к очной защите перед Почетным жюри. Развить навыки самопрезентации им помогут мастер-классы от бизнес-тренера Нины Зверевой, бизнес-тренера, режиссера и продюсера Лины Арифулиной, а также онлайн-курсы на платформе Знание.Академия.

Шорт-лист сформировал Экспертный совет, куда вошли известные управленцы разных сфер. Среди них первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Александр Козловский, директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ Виктор Неумывакин, директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов, ректор Московского государственного лингвистического университета Ирина Краева, исполнительный директор Российского Союза боевых искусств Рамиль Габбасов, генеральный директор «Москонцерт» Илья Бачурин, генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов.

Знание.Премия — главная просветительская награда страны, которая была учреждена Российским обществом «Знание» в 2021 году для признания достижений педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер. Информацию о номинантах и лауреатах Знание.Премия 2021-2023 годов можно найти — главная просветительская награда страны, которая была учреждена Российским обществом «Знание» в 2021 году для признания достижений педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер. Информацию о номинантах и лауреатах Знание.Премия 2021-2023 годов можно найти на сайте

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.