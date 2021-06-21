«Просвещение» и «Профилум» помогут школьникам выбрать будущие профессии

В рамках ранней предпрофессиональной и профессиональной подготовки школьников Группа компаний «Просвещение» совместно с платформой «Профилум» предоставят ученикам возможность выбора индивидуальной образовательной траектории. Так, на платформе можно будет получить не только рекомендации, но и образовательный контент и комплексные решения, что позволит родителям и школам создать для детей индивидуальный план развития вне зависимости от доступа к инфраструктуре.

Реализация Нацпроекта «Образование», увеличение охвата школьников дополнительным образованием, широкая вариативность оснащения классов предпрофильными и профильными решениями выводят на первый план ИТ-решения, которые знакомят школьников с профессиями и помогают им в осознанном выборе, основываясь на индивидуальных возможностях школьников.

В этой связи ГК «Просвещение» совместно с компанией «Профилум» намерены расширить возможности платформы, предоставляя более детальные рекомендации ученикам, их родителям и школам на основе собранных данных. На profilum.ru можно будет не только определить запросы детей и их уровень готовности к профессиональному выбору (что можно сделать уже сейчас), но и получить комплекс решений — как отдельно для ребенка, так и всей школы. Сервис определит востребованные в школе направления и предложит ресурсы, образовательный контент и оборудование для создания профильного (например, медицинского) класса, а также программ дополнительного образования.

Кроме того, платформу смогут использовать не только ученики 7-11-х классов, но и более младшего возраста с учетом возрастных потребностей и интересов: от выбора школы и секций до вузов.

«Наряду с развитием собственных цифровых решений в сфере основного общего и дополнительного образования, одним из эффективных инструментов реализации стратегии ГК „Просвещение“ являются партнерство и M&A. В данном случае партнерство и вхождение в капитал как миноритарный стратегический инвестор позволяет нам в короткие сроки расширить портфель продуктов и решений платформы „Профилум“. Наше партнерство и вхождение в капитал мы оформили в мае 2021 года и уже приступили к развитию сервисов», — рассказал президент ГК «Просвещение» Михаил Кожевников.

«Мы верим, что будущее образования за индивидуальным подходом, когда ребенок сможет параллельно со школьной программой получать уникальный опыт развития. Партнерство с таким опытным игроком, безусловным лидером индустрии, позволит нам масштабировать систему, адаптировать наработки к школьным реалиям, усилить методическую экспертизу и сделать наши сервисы удобнее и полезнее для всех пользователей», — сообщила СЕО «Профилум» Анна Шайхутдинова.

В основе платформы — психометрическое тестирование, аналитика образовательных возможностей и прогнозирование кадровых потребностей. С 2015 года на базе технологий компании реализованы профнавигационные аналитические сервисы, ими воспользовались более 2 тыс. школ и 500 тыс. школьников и их родителей.