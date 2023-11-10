«Просвещение для новых идей»: КФУ в 17-й раз организовал проект «PROНаука»

В Казанском Федеральном университете в 17-й раз состоялся научно-популярный проект «PROНаука в КФУ». Спикерами в этом году стали гроссмейстер Карякин Сергей, блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков и другие интересные личности, которые рассказали о главных тенденциях в мире науки.

На первом этаже были представлены стенды с фотографиями, «ХимикУм» от Химического института КФУ – гости под наблюдением организаторов могли провести различные эксперименты – химический вулкан, зажигание спиртовки без спичек. Проводился отбор на UniverTV, а также устроен видеоспиннер – каждый желающий мог воспользоваться реквизитом и снять свой ролик.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

«Это просвещение помогает нам получать новые идеи. Если говорить о научных достижениях, то изначально это чья-то мечта, кто-то об этом помечтал, и после этого началась работа по воплощению этой мечты. Этот форум проводится в 17-й раз, и мы видим его востребованность, и поэтому мы будем тоже продолжать поддерживать со стороны Российского общества „Знаний“. Нам, безусловно, приятно стать частью форума PROНаука и выступить его партнёром», — сказал заместитель гендиректора Российского общества «Знаний» по региональному развитию Георгий Будный.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

В аудиториях на втором этаже проводились лекции. Кроме того, разные институты организовали точки притяжения: например, стенд, посвящённый квантовому программированию, где любой мог сыграть в игру и пройти тест по базовым вопросам квантового вычисления. Тем, кто набирал достаточное количество баллов, вручали приз. Студенческий спортивный клуб «Казанские Юлбарсы» устроил игровую зону – гости могли поиграть в PlayStation, в настольный футбол или аэрохоккей.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

«Мы представляем «кфушный» магазин, их товар с атрибутикой, тем самым популяризируем наш бренд и помогаем студентам приобрести какую-то часть университета для себя или как суверниную продукцию», – рассказала одна из студенток КФУ.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

«Для меня это что-то новенькое, в моём городе таких мероприятий не проводилось, и мне кажется очень крутым то, что делает универ для студентов, потому что так они продвигают и себя, и привлекают новых людей, будь то спонсоры или абитуриенты. Больше всего мне приглянулся кастинг на UniverTV, и очень понравилась лекция Пучкова Дмитрия – в одной из аудиторий он рассказывал об истории. Я тут познакомилась с некоторыми ребятами, и многие пришли именно ради лекций, проходивших здесь», – поделилась своими впечатлениями недавно поступившая студентка.