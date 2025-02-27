«Скрываться не собираюсь»: Суд оставил в СИЗО организатора финансовой пирамиды в РТ

Вахитовский суд Казани оставил в СИЗО организатора финансовой пирамиды в Татарстане Павла Миронова. Его обвиняют в организации преступного сообщества и в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере.

Миронову 33 года, он уроженец Самарской области, имеет высшее образование, холост, детей нет. Официально не трудоустроен, ранее не судим.

Адвокат и подсудимый пытались доказать суду, что Миронов не прятался в Индонезии от следствия, а жил своей жизнью, занимался сдачей квартир в аренду. Об уголовном деле узнал только в момент задержания для экстрадиции.

«Я не буду сбегать и препятствовать следствию, прошу изменить мне меру пресечения на домашний арест», – сказал он суду.

Несмотря на доводы адвоката и подсудимого о том, что у Миронова отобрали загранпаспорт и при всем желании он не сможет скрыться, суд оставил его под стражей еще на три месяца.

Напомним, следствие утверждает, что Миронов вместе с сообщниками организовал преступное сообщество в Казани, которое занималось незаконной брокерской деятельностью. Их офисы также находились в Екатеринбурге и Чебоксарах.

С февраля 2017 года по октябрь 2021 года участники сообщества, представляясь брокерами и преподавателями финансовых курсов, привлекали деньги людей, якобы для торговли на рынках «Форекс» и криптовалютных биржах. В итоге они обманули более ста человек, похитив свыше 121 миллиона рублей.

Миронов попытался скрыться от правосудия, но был задержан и депортирован из Индонезии в Россию в сентябре 2023 года. На имущество обвиняемого, включая автомобиль и квартиру, наложен арест.