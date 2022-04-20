Пространство фотовыставки «Лицо божества» наполнит джаз-проект Ольги Скепнер

Пространство футуристической фотовыставки «Лицо божества» молодого московского экстрим-фотографа Ольги Мичи на один из вечеров заполнят звуки нового джаз-проекта Ольги Скепнер. Выставка, напомним, открылась в начале апреля в Галерее современного искусства, здесь же 23 апреля среди множества масок человеческой цивилизации пройдет концерт MAN & 2 WOMEN.

Ольга Скепнер (вокал), пианист Андрей Руденко и солистка Государственного филармонического оркестра РТ Мария Аксенова обещают абсолютно новую программу – из песен в стиле ECM-music, джаз-стандартов, известных хитов в оригинальной аранжировке Андрея Руденко, композиций из программы «русский джаз», французской и итальянской музыки.

Предыдущим музыкальным проектом Ольги Скепнер в Галерее современного искусства, напомним, была серия концертов со струнным квартетом QUATERNION.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО РТ, чьим филиалом является Галерея современного искусства, концерт MAN & 2 WOMEN будет единственным, но летом Ольга Скепнер планирует продолжить традицию музыкального фестиваля «Джаз в усадьбе Сандецкого» во дворе главного здания Музея ИЗО РТ.