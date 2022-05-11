Простота и минимум затрат: как зарегистрировать компанию в Армении?

Благодаря особенностям географического расположения в непосредственной близости с Грузией, Ираном, Азербайджаном и Турцией Армения привлекает многих предпринимателей, стремящихся создать собственную компанию. Для этого не нужно иметь в числе акционеров местных граждан, размер уставного капитала также не определен. В то же время процедура регистрации компании в Армении для нерезидентов отличается простотой, им предоставляется упрощенный режим налогообложения. Подробнее о том, как открыть компанию в Армении, можно узнать по ссылке.

Главные преимущества регистрации компании в Армении

Если рассматривать исключительно плюсы юрисдикции Армении для инвестиций иностранных граждан, то можно отметить возможность вести расширенные партнерские отношения со странами Евросоюза, благодаря чему значительно упрощается процесс экспорта товаров, а издержки на перевозку снижаются в разы. Достаточно оформить специальный сертификат для того, чтобы производитель товара получил возможность поставлять свою продукцию на рынки таких стран, как Китай, Украина, Грузия, страны бывшего СНГ и ЕС. В Армении существует множество различных направлений деятельности, в которые необходимы денежные вливания для последующего развития. На протяжении последних семи лет Армения является участницей Евроазиатского Союза, что позволяет предлагать товары и услуги потребителям из многих государств, а сырье получать из Казахстана, Кыргызстана, Республики Беларусь и других государств, входящих в ЕАЭС.



Правительство Армении на сегодняшний день ведёт активную деятельность, нацеленную на ликвидацию бюрократии и коррупции, благодаря чему отсутствует необходимость выплачивать страховку на бизнес, имущество и прочие активы.

Основные тонкости регистрации компаний в Армении

Открыть компанию в Армении может практически каждый, в первую очередь благодаря привлекательной стоимости данной процедуры. Учредители с ограниченной ответственностью не рискуют потерять имущество, даже если у фирмы образуются задолженности. Открывается компания в государственном реестре юридических лиц, вследствие чего ей присваивается номер налогоплательщика и корпоративный штамп. Дополнительно открывается корпоративный счёт в банке Армении. Чтобы исключить временные и финансовые затраты, можно обратиться к специалистам, которые достаточно квалифицированы и могут подготовить необходимые документы для подачи в соответствующие органы, они же помогут открыть счет в Армении. Для инвестора-нерезидента такой подход более выгоден, так как личное присутствие не требуется.

Законодательство и налогообложение

Правительством Армении предпринимаются меры для того, чтобы сформировать позитивную среду развития бизнеса. Этот фактор неизменно привлекает инвесторов, в том числе из других стран. Для этого вовсе не обязательно включать в штат собственников резидентов страны.

В Армении зарегистрировать предприятие можно гораздо проще, для этого всем основателям при подаче документации присутствовать необязательно. Та компания, которая регистрируется в Армении для ведения среднего, малого и крупного бизнеса, может выплачивать налоги на основании льготной программы. Если речь идет о торговом, автомобильном, ресторанном или развлекательном бизнесе в Армении в малых масштабах, то возможен вариант с оплатой ежемесячной фиксированной пошлины или патента.

Ставка корпоративного подоходного налога — 18%. Корпоративный налог не оплачивают на протяжении последних трех лет те организации, которые ведут деятельность в сфере IT. Для того чтобы избавиться от данного вида налогообложения, им достаточно подать заявку и получить соответствующий сертификат. В результате проведения подобных манипуляций ставку подоходного налога снижают для наемных сотрудников до 10%. По сути, посредством обращения в Министерство индустрии информационных технологий многие компании, ведущие деятельность в Армении и имеющие в штате менее 30 сотрудников, могут оформить сертификат в формате IT-Start-Up.