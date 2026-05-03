Происшествия 3 мая 2026 10:19

«Просто запустили салюты»: в Казани на балконе многоэтажки произошел пожар

Пожар произошел минувшей ночью в доме № 59 по улице Поперечно-Базарная в Казани. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, горели вещи на балконе на четвертом этаже, площадь пожара составила 1 кв. метр. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем.

Между тем, согласно версии, опубликованной в одном из городских сообществ, пожар мог произойти из-за фейерверка. По словам местных жителей, некая компания приезжает по ночам и запускает салюты прямо под окнами. К посту прикреплены видеоматериалы, иллюстрирующие предполагаемую причину пожара, а также процесс тушения.

«Просто запустили салюты... Мусор оставили», – сетует женщина, автор одного из видеороликов.

