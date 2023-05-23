«Просто трусы и боятся конкуренции»: боец UFC Фахретдинов – о санкциях против спорта в РФ

Ринат Фахретдинов: «Бойцу где платят, где ему дают контракт, где ему комфортно – там и дерется. Вот и всё»

Фото: t.me/rinatgladiator

О бое с Кевином Ли: «Добавим, конечно, определенные фишки под него»

– 2 июля вы проведете третий бой в UFC. Кевин Ли дрался за титул временного чемпиона UFC с самим Тони Фергюсоном. Согласны, что это уже более серьезный соперник, чем два предыдущих?

– Конечно. Если брать его бои, которые он провел в UFC, то однозначно да. Его опыт и то, что он дрался за временный титул организации, говорят о многом. В стойке он хорош, плюс считается неплохим американским борцом.

– Ваша подготовка как-то изменится, учитывая такого уровня соперника?

– Добавим, конечно, определенные фишки под него. Хотя основная работа останется такой же, как и ранее. Мы уже начали подготовку, она идет уже месяц. А перед самим боем интенсивность тренировок идет на спад. Там уже на первый план выходит «весогонка». А снижение веса – это особый процесс, в ходе которого у тебя остается мало сил на тренировки. Поэтому самая активная фаза подготовки к бою идет прямо сейчас. Бьем, боремся, делаем силовые тренировки, работаем на выносливость.

– Бой пройдет на территории США в Лас-Вегасе. С учетом текущей ситуации в мире это накладывает какой-то отпечаток?

– Логистические моменты есть, проблемы с перелетом. Раньше можно было за 12 часов долететь до Америки прямым рейсом. А сейчас транзитом через Дубаи или Турцию. Это минимум 24 часа в пути. С этим есть определенные сложности.

О санкциях Запада: «Если бы спортсмены решали, сразу бы закончилось»

– А как проходит общение с американцами – болельщиками, другими бойцами?

– Никаких проблем нет. Знаете, мы спортсмены. Как говорится, спорт вне политики и никаких проблем нет. С организаторами тем более. Как было, так все и осталось. Не чувствуется каких-то предвзятых моментов.

– Вы говорите, что спорт вне политики. Возможно, в UFC так и есть, вам виднее. Но в большинстве других видов спорта совсем не так.

– Ну, опять же, это не спортсмены ведь придумали. Это придумало руководство федераций тех или иных видов спорта. А те спортсмены, которые высказываются о недопуске российских атлетов, это просто трусы, которые боятся конкуренции. Вот и все. Они хотят без наших спортсменов выиграть медали, ведь они знают, что в отдельных видах спорта Россия доминирует. Можно сказать, что они по-спортивному боятся этого. Поэтому они за каждый момент цепляются, чтобы не допустить.

– Как долго, на ваш взгляд, продлится ситуация с санкциями против российского спорта?

– Повторюсь, как спортсмен, я считаю, что нельзя смешивать спорт и политику. Но это не мы решаем, мы свое дело делаем. Как долго продлится? Не знаю, это же политика. Если бы спортсмены решали, это быстро бы закончилось.

– Сейчас в России думают уходить ли в азиатский спорт. Шахматы уже там, задумываются даже в футболе. А в смешанных единоборствах имеет смысл?

– Бойцу где платят, где ему дают контракт, где ему комфортно – там и дерется. Вот и всё. У нас нет такого – в Азию уйти или мировая какая-то лига. В нашем спорте нет разницы – азиатский или американский.

«Наша задача – выигрывать, а каким способом – неважно. Досрочная победа – это всегда интересно, но наша задача – результат» Фото: t.me/rinatgladiator

«То, что может Конор Макгрегор, не можем позволить себе мы»

– Вернемся к поединкам. Оба боя в UFC вы победили решением судей. Почему нет нокаутов или победой приемами? Вы считаете это проблемой?

– Сидя на диване кажется, что легко оппонента нокаутировать. Но это не так, ведь там такие же заряженные, хорошо подготовленные ребята выходят. Поэтому не всегда получается. Наша задача – выигрывать, а каким способом – неважно. Досрочная победа – это всегда интересно, но наша задача результат. Если бы я работал на зрелищность, но проиграл, вы бы мне что сказали? Может, и не позвонили бы. Моя задача – победить и заработать денег. За проигрыш ты получишь одну сумму, а за победу больше. Мы все хотим вкусно кушать и хорошо одеваться. И не важно, что там скажут. Мол, он боролся и плохо дрался. Без разницы.

– И все-таки UFC – это не Олимпийские игры, к примеру. Тут не все решает просто результат. Это коммерческая структура, где платят премии за самый зрелищный бой. В UFC по-настоящему большие звезды с большими контрактами делают шоу не только в бою, но и вокруг октагона. За примерами далеко ходить не надо – тот же Макгрегор.

– У каждого есть свое понимание чести и достоинства. То, что может себе позволить Конор Макгрегор, не можем позволить себе мы. Из-за какого-то куска металла или денег – продавать свою честь, это не по-нашему. А что касается досрочных побед, вы поймите, против нас выходят такие же бойцы, которые хотят оторвать тебе руки и ноги. Нокауты – это только кажется легко.

– Сколько боев надо подряд победить в UFC, чтобы получить чемпионский бой за пояс?

– Это вопрос скорее к руководителю лиги – к Дане Уайту. У всех по-разному получается. Одному 10 боев хватит, другому и трех. Это зависит от популярности бойца и от весовой категории. Например, где-то 30 бойцов, а в нашем весе более 120 человек. И пока ты войдешь в топ-15, надо минимум 4 боя провести. А в других весовых категориях, ты и в топ-5 можешь попасть за то же количество поединков.

«Помог ли он мне устроиться в UFC? Не знаю, может, и помог. Хабиб наверняка сказал Дане Уайту, что я чемпион его лиги» Фото: из личного архива Рината Фахретдинова

«В этом году в топ-15 UFC хотелось бы зайти»

– Вы, наверное, ставите себе максимальную цель. Какие сроки для себя наметили, чтобы заполучить контракт на титульный бой?

– В этом году хотелось бы в топ-15 зайти. Если два боя выиграем, то, думаю, сможем этого достигнуть.

– Известно о вашей дружбе с Хабибом Нурмагомедовым. Он принимает какое-то участие в вашей карьере?

– Нет. Помог ли он мне устроиться в UFC? Не знаю, может и помог. Хабиб наверняка сказал Дане Уайту, что я чемпион его лиги. Но тогда Дана и сам видел мой нокаут и так скорее всего подписал бы контракт. Хабиб в любом случае свое слово сказал, он и в раздевалку к нам заходил. Говорил, что Дана подпишет и так далее.

– Согласны, что без Хабиба и его противостояния с Макгрегором UFC сильно потерял в привлекательности?

– Лично я такого не чувствую. В UFC в принципе из любого могут сделать звезду.

– А можете назвать нынешнее противостояние двух бойцов в UFC такого же накала, как между Хабибом и Конором?

– Джон Джонс против, даже не знаю против кого. Против Гану, например. Это было бы противостоянием. А сейчас, даже не знаю, кого назвать.

– Так получается, что UFC потеряло все-таки с уходом Нурмагомедова и Макгрегора?

– Не знаю.

«Мой любимый город – это Казань. Возможно ли мое возвращение? Конечно» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Если Рустам абый подарит в Казани квартиру, то сегодня перееду»

– В прошлом интервью мы говорили с вами, что у вас много национального татарского в имидже. В частности, вы говорили, что выходите в тюбетейках на бои. А потом наладите производство и будете продавать. Какова судьба этого проекта или это была шутка?

– Нет, никакая ни шутка. В будущем, действительно, планируем заняться производством и продажей этих тюбетеек. Но сначала надо на себя поработать, имя сделать.

– Также вы говорили нам, что планируете открыть залы для детей в Мордовии и Татарстане. Какие есть подвижки в этом вопросе?

– Общаемся с ребятами, которые могут выделить по хорошим ценам помещение. И есть люди, готовые мне помогать в этом вопросе. Движение в этой идее есть, да. По срокам пока не могу сказать вам.

– А у вас не было мысли вернуться в Казань, построить зал, перевезти сюда свою команду?

– Если Рустам абый (Минниханов, – прим. Т-и) подарит мне в Казани квартиру, то я прямо сегодня перееду (смеется). Ладно, это шутка. А так мой любимый город – это Казань. Возможно ли мое возвращение? Конечно. Это мой родной город.

– Известно, что вы следите за «Ак Барсом». Как вам триумфальное возвращение Билялетдинова к работе?

– Зинэтула Хайдярович – это легенда просто, что тут говорить. Он вошел в сборную КХЛ за 15 лет. Зинэтула абы – это мужчина. Если он не устал, то ему надо продолжать работать. Я бы как зритель и болельщик хотел бы этого. А решать только ему.