«Бюджетное финансирование просто так не съедаем»: подведены итоги сезона театра Качалова

30 июня спектаклем «Безумный день, или Женитьба Фигаро» закрывается 231-й сезон в Казанском академическом русском Большом драматическом театре имени Качалова. В этой связи в «Татар-информе» была проведена пресс-конференция, где директор и худрук театра Александр Славутский подвел итоги сезона и поделился планами на новый.

«Прекрасным этот сезон стал благодаря тому, что закончилась пандемия, и нам дали возможность работать при 100-процентной заполняемости зрительного зала. К счастью, мы ее достигаем. У нас своя аудитория, почитатели, которые регулярно к нам приходят», – заметил он.

Только в этом сезоне театр выручил 70 млн 615 тысяч рублей. В сравнении с прошлым годом этот показатель вырос почти на 4 млн. За этот сезон театр посетило 125 тысяч зрителей. Интересно, что 29% от них – подростки от 14 до 22 лет, которые потратили средства с Пушкинской карты на посещение театра.

«Это хорошие деньги, и мы можем похвастаться этими результатами, потому что мы бюджетное финансирование просто так не съедаем. Наши артисты имеют одну из самых высоких зарплат по театрам республики, так как мы имеем возможность платить по коэффициенту трудового участия», – подчеркнул Славутский.

Фото: пресс-служба Казанского академического русского Большого драматического театра имени В.И. Качалова

А выработка за сезон у артистов театра большая – только за этот театральный год прошли 380 спектаклей.

По словам самого Александра Славутского, самым крупным событием сезона стала премьера спектакля «Ревизор» по комедии Гоголя, который был дан «под занавес» сезона.

«„Ревизор“ не зря является русской классикой. Он заставляет зрителей в зале сопереживать. Ведь в нем – живые герои, которые вызывают сострадание. Гоголь очень хорошо понимал все проблемы нашей страны, при этом отдавал себе отчет, что это его родная земля. Вот и для меня этот спектакль о родине и о смысле бытия», – поделился с журналистами Славутский.

Фото: пресс-служба Казанского академического русского Большого драматического театра имени В.И. Качалова

Он также поблагодарил за любовь к театру казанского зрителя, который, по мнению Славутского, приходит на спектакли «за ощущением праздника».

«А праздник – это музыка, интересные пластические решения… Нас журналисты часто ругают: “Опять артисты танцуют”. Ну не в фойе же они это делают. Они танцуют, чтобы развеселить “ревизора”, пока тот выпивает и закусывает. Главное, чтобы эти танцы были к месту, и на мой взгляд, так оно и есть», – уверен директор театра.

Поделился с журналистами худрук театра и утопическим желанием – созданием большего количества премьер за сезон.

«Мы не делаем много спектаклей, так как стремимся к качеству, а не количеству. Это может позволить себе МХАТ, который имеет шикарную мастерскую и огромную труппу. А когда у нас в труппе 40 человек: набрать даже два спектакля за сезон на хорошем актерском уровне сложно», – объяснил он.

Зато такой подход привел к тому, что за все время театр не выпустил ни одного не окупившего за сезон себя спектакля. «Наши спектакли обходятся нам до трех млн, и каждый из них экономически себя оправдал», – подчеркнул Александр Славутский.

Впереди еще одно открытие уже нового сезона – спектакль режисера Ильи Славутского, поставленный по пьесе Карела Чапека «Средство Макрополуса». Новый сезон театра будет открыт 15 сентября «Ревизором».