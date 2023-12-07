Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Просто меняют название»: Путин отметил стремление иностранных компаний работать в России
О желании иностранных компаний работать в России, несмотря на давление, заявил Президент России Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!».
По его словам, зарубежные бизнесмены пытаются продолжить сотрудничать с Россией, несмотря на давление чиновников их стран и введенные санкции.
«Работать с Россией и в России — выгодно. Это непреложный факт, подтвержденный веками», – заявил глава государства.
Напомним, 14-й по счету инвестфорум ВТБ «Россия зовёт!» стратовал сегодня в Москве и будет проходить два дня. Главная тема мероприятия тема – «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики».
Видео: t.me/smotri_media
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»