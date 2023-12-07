«Просто меняют название»: Путин отметил стремление иностранных компаний работать в России

О желании иностранных компаний работать в России, несмотря на давление, заявил Президент России Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!».

По его словам, зарубежные бизнесмены пытаются продолжить сотрудничать с Россией, несмотря на давление чиновников их стран и введенные санкции.

«Работать с Россией и в России — выгодно. Это непреложный факт, подтвержденный веками», – заявил глава государства.

Напомним, 14-й по счету инвестфорум ВТБ «Россия зовёт!» стратовал сегодня в Москве и будет проходить два дня. Главная тема мероприятия тема – «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики».

Видео: t.me/smotri_media