«Просто кавардак»: девушка-застройщик об архитектуре ИЖС в Казани

Ландыш Шарифуллина: «С точки зрения архитектурного облика в старых коттеджных поселках преобладает стиль «кто во что горазд»

Вне какого-либо архитектурного стиля, без изюминки и из самых простых материалов

Что представляет собой «загородка» Казани? В основном это коттеджные поселки, возникшие на месте бывших деревень или на землях СНТ-назначения. Это хорошо заметно на примере коттеджных поселков Приволжского района, которые сформировались давно и сейчас крайне густо заселены. В свое время в них происходила межа участков площадью 4-6 соток, люди их выкупали и строили дома хозспособом, с помощью подрядчиков, строительных организаций и т.д. В итоге мы видим там крайне скученную застройку.

С точки зрения архитектурного облика в старых коттеджных поселках преобладает стиль «кто во что горазд» с одной особенностью: в них очень редко встретишь дома в современном стиле. В основном люди строили из тех строительных материалов, которые могли найти, и это был либо всем известный красный кирпич, либо облицовочный кирпич «солома» желтого оттенка. Последний просто царит в коттеджных поселках Казани благодаря большим объемам его производства на местном заводе. В целом это поселки без концепции и единого архитектурного стиля, достаточно часто в них не проложены асфальтированные дороги и, несмотря на высокую численность и плотность населения, нет садиков и школ.

Да, застройщики и девелоперы, работающие на нашей территории, потихоньку изучают тему закрытых коттеджных поселков и создают соответствующие предложения. В Казани есть несколько поселков-комьюнити премиального сегмента, которые стараются предложить клиенту грамотные решения, в том числе по архитектурному проекту. В таком поселке, как правило, присутствует единый архитектурный стиль. Это не значит, что все дома одинаковые, нет, они могут отличаться по метражу, «фасадке», этажности, планировке. Но таких коттеджных поселков пока очень мало, чаще мы все еще действуем по принципу точечной застройки.

Облицовочный кирпич «солома» желтого оттенкп просто царит в коттеджных поселках Казани благодаря большим объемам его производства на местном заводе Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как работает большинство частных застройщиков? Если где-то возникает свободная земля, они выкупают пул этих участков и ставят на них дома суперэконом-сегмента, чтобы можно было подешевле построить и подороже продать. Возьмем для примера сегмент земельных участков по цене 700 000–1 200 000 рублей за сотку, в котором можно приобретать участки площадью не менее 6-10 соток (в среднем 6-12). Даже на таких довольно просторных участках застройщики умудряются ставить отжившие свой век небольшие коробки – «соломенные домики» (я называю их поросячьими, ассоциация из мультфильма «Три поросенка»). При том, что сейчас много интересных решений по стройматериалам, особенно по фасадной части. И все равно ставят соломенные домики в один этаж вне какого-либо архитектурного стиля, без изюминки и из самых простых материалов.

Средний бюджет на покупку дома – 6-7 млн рублей вместе с участком

Это было первое, что меня обеспокоило, когда я пришла в строительство на территории Казани. Средний бюджет, с которым обращаются с запросом на покупку или строительство дома в нашем регионе, составляет 6-7 миллионов рублей вместе с участком. Мы не можем предложить что-либо таким клиентам, потому что строим из другого материала, и они вынуждены идти к застройщику, который штампует те самые соломенные домики.

И люди их покупают! Берут ипотеку на 30 лет и ежемесячно ее выплачивают. Параллельно решая технические проблемы постройки от фундамента до крыши. Чаще всего в рекламациях по таким объектам фигурирует именно крыша – она либо протекает, либо не утеплена, из-за чего зимой в доме холодно. К нам часто обращаются клиенты по поводу таких моментов, мы направляем к ним свой технадзор, поэтому хорошо с этим знакомы. Люди ведь, как правило, хотят понять причину и ремонтироваться. То есть они платят ипотеку и одновременно вынуждены вкладываться в ремонт.

В нашем регионе, как известно, любят каменные дома, здесь стараются строить «на века», чтобы можно было передать дом по наследству

Проблема болезненная, и я очень долго думала о предложении, с которым можно выйти на эконом-сегмент рынка, чтобы эта категория покупателей тоже могла приобрести в ипотеку дом хорошего качества с интересной архитектурой. И у меня возникла мысль о создании продукта индустриального производства, когда завод-производитель кирпича производит домокомплект из керамических блоков, а застройщик доставляет его на участок и там собирает. В нашем регионе, как известно, любят каменные дома, здесь стараются строить «на века», чтобы можно было передать дом по наследству. И керамические блоки как раз тот стройматериал, который обладает рядом важных для наших людей свойств – он очень теплый, экологически чистый и быстровозводимый.

Так у человека появляется возможность приобрести готовый дом из теплой керамики, с архитектурным проектом, решением по фасаду и типовой планировкой, разработанной исходя из опыта застройщика, то есть удобной для многих семей. Либо клиент собирает этот дом сам, соблюдая, конечно, все этапы строительства. Поскольку у него будет готовый архитектурный проект и спецификация по материалам, он сможет точечно, без излишков или нехватки, закупать стройматериалы, доставка которых каждый раз встает в большую копеечку.

Главный вопрос – сколько стоит такое жилье? 100-квадратный дом из 38-го керамического блока (это достаточно хорошая толщина стены) и брендового облицовочного кирпича, одноэтажный, с тремя спальнями, кухней, гостиной и террасой, с мягкой кровлей, обходится в сумму от 3,5 млн рублей без стоимости участка. На мой взгляд, вполне приемлемо для комфорт-сегмента.

Двухэтажный дом можно собрать за неделю, и это будет очень надежная конструкция

К сожалению, у многих наших застройщиков отсутствует элементарная насмотренность. Отчасти поэтому они не хотят заморачиваться, тратить деньги, время и силы на архитекторов, которые могли бы спроектировать хорошие и красивые дома. Когда я шагнула в тему ИЖС, я объездила огромное количество коттеджных поселков в России. Мне очень понравились решения, которые я видела в Санкт-Петербурге. Например, там есть экопоселок из двухэтажных 140-170-метровых домов в стиле Райта, где фасады сделаны из бельгийского кирпича ручной формовки. Конечно, такой кирпич стоит дороже, это уже премиум-сегмент, но как же круто он смотрится.

В Санкт-Петербурге есть экопоселок из двухэтажных 140-170-метровых домов в стиле Райта, где фасады сделаны из бельгийского кирпича ручной формовки

Поскольку поселок располагается в сосновом лесу, цвет кирпичной облицовки там соответствует цвету коры сосен, растущих вокруг. Чем выше вы поднимаете взгляд по этой сосне, тем более светлый оттенок коры вы видите. И точно так же фасады домов – они светлеют от низа к верху в соответствии с оттенком коры сосны. Там даже планкен (панели из натурального дерева, – прим. Т-и), примененный на крыше, соответствует светлому оттенку коры. До какой же степени нужно любить свои дома, чтобы так заморочиться и дать клиенту такое классное решение, чтобы он как можно сильнее почувствовал единение с природой! Близок мне и другой питерский коттеджный поселок – построенный женщиной-застройщиком Виолеттой Басиной.

Так что есть у кого подсмотреть интересные решения и строительные технологии, которые постоянно обновляются. Например, сейчас входят в моду «финские плиты» – технология возведения домов из готовых бетонных элементов. Это уже не тот бетон, который использовался при строительстве советских пятиэтажек, там другая технология, другой состав, есть утепление. Такой двухэтажный дом можно собрать буквально за неделю, и это будет очень надежная конструкция. Есть проекты в силе хай-тек, дома с плоской кровлей, одноэтажные дома с обычной двускатной кровлей. Такие технологии активно применяются в городах России, в Казани они уже тоже представлены. Есть 3D-дома из бетона – пока не возьмусь оценивать, насколько это качественно, быстро и удобно, еще не изучила эту технологию. Но радует уже то, что люди постоянно ищут современные технологии строительства.

Хотелось бы, чтобы наши застройщики научились больше контактировать с архитекторами

Думаю, мы все вместе должны двигаться в сторону развития сектора ИЖС. Хотелось бы, чтобы наши застройщики научились больше контактировать с архитекторами. В Казани есть пул топовых архитекторов, которые готовы работать с застройщиками в команде и двигаться к единой цели формирования красивого облика «загородки». Казань красивый и светлый город, здесь прекрасный центр, оригинальная историческая и современная застройка. Было бы здорово достичь этого и в секторе ИЖС.

Фотографии и эскизы предоставлены автором

Ландыш Шарифуллина – застройщик, автор первого женского блога о стройке StroitelWoman.ru. Занимается строительством в Казани и Москве.