«Просто говорим друг другу: с Новым годом»: боец из Заинска о праздниках на СВО

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Уроженец Заинска Илья – участник специальной военной операции, мобилизованный осенью 2022 года. До призыва он работал на колесном заводе, а одним из первых уехал из Казани в зону боевых действий. Сейчас военнослужащий находится в отпуске.

За время службы Илья был ранен – в левой ноге до сих пор остается осколок. Ранение он получил в районе деревни Ивановка на направлении Купянска, со стороны Верхней Дуванки, на территории, где подразделению была поставлена задача занять населенный пункт. За это Илья награжден медалью Суворова.

В зоне СВО Илья служит уже третий год. Сейчас он работает в тылу – занимается заготовкой бревен и досок для блиндажей. На передовой он давно не был, однако связь с земляками из Заинска, которые также служат в подразделении, сохраняет: бойцы поддерживают друг друга простым человеческим общением.

За время службы Илье довелось встретить три Новых года: два – в зоне боевых действий, один – в госпитале.

Праздник там проходит без привычных атрибутов: короткие поздравления, дежурство, мороз и служба. «Просто говорим друг другу: с Новым годом», – вспоминает он. Несмотря на суровые условия, именно взаимная поддержка остается главным, что помогает бойцам переживать такие моменты.

