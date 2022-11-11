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Ру Тат
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Политика
11 ноября 2022  10:31

«Просто безнадежно»: сенатор Карасин отреагировал на условия Зеленского для переговоров

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Условия для начала переговоров с Россией, озвученные Владимиром Зеленским, являются абсурдными и «обрекают саму их организацию». Такое мнение высказал председатель Комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

«Зеленский никак не может понять, что абсурдные предварительные условия для начала контактов обрекают саму их организацию. Детское стремление к показной жесткости просто безнадежно», – написал сенатор в своем телеграм-канале.

В интервью телеканалу CNN украинский Президент утверждал, что никогда не закрывал дверь для переговоров с Москвой, но заявил, что вести их готов только «с другой Россией». 

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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