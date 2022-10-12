«Гвоздь в гроб адептов компании Кука»: предприниматели не могут установить ЭЦП на макбуки

Предприниматели, работающие на ноутбуках американской марки, столкнулись с тем, что не могут установить на них квалифицированную электронную подпись. А значит, сдавать декларации и работать с контрагентами придется по старинке. В банках разводят руками и советуют приобрести другие компьютеры.

Электронная подпись (ЭП) существенно облегчает жизнь не только бизнесменам, но и обычным людям – многое стало можно делать удаленно Фото: digital.tatarstan.ru

Какие подписи бывают?

В этом году изменились правила получения электронной подписи для руководителей юридических лиц, а также для индивидуальных предпринимателей и нотариусов. Теперь это можно сделать только лично – в налоговой или аккредитованных удостоверяющих центрах. Причем время ограничено – с января сдать отчетность и уплатить налоги без новой подписи не получится, таковы требования федерального законодательства. Поэтому банки активно начали рекомендовать клиентам озаботиться проблемой уже сейчас, чтобы потом не толпиться в очередях в налоговой. Что нужно знать, чтобы не попасть впросак? «Татар-информ» поговорил с предпринимателем, который так и не смог пройти этот путь до конца.

Электронная подпись (ЭП) существенно облегчает жизнь не только бизнесменам, но и обычным людям – многое стало можно делать удаленно, не утопая в бумажном документообороте и бюрократической волоките. Всего существует три вида ЭП: простая, усиленная неквалифицированная и усиленная квалифицированная. Про простую, которую обычно выдают там, где она должна работать (например, для получения писем и посылок на почте – в любом отделении Почты России), и усиленную неквалифицированную (ей пользуются все, кто оплачивает налоги из личного кабинета на сайте ФНС России или через мобильное приложение «Налоги ФЛ») говорить не будем. Ими обычно пользуются «физики», то есть все мы как простые обыватели.

Усиленная квалифицированная электронная подпись (или КЭП) – это самый защищенный тип ЭП, который обладает той же юридической силой, что и подпись, сделанная собственной рукой. Именно поэтому КЭП по факту обязательна для ИП и тем более ООО. С ее помощью можно сдавать налоговую отчетность, подписывать документы для различных ведомств (Росфинмониторинга, Росалкогольрегулирования, Росреестра, Росаккредитации и др.), заключать сделки и удостоверять договоры с контрагентами. Подойдет такая подпись даже для регистрации ИП и ООО (без похода в инспекцию!), для смены директора компании и участия в электронных торгах, для оформления таможенной документации, и даже для постановки на учет онлайн-кассы.

Раньше КЭП можно было оформить удаленно, с помощью удостоверяющих центров и СМС-подтверждения. Но теперь эта лавочка закрылась, порядок ужесточился, и придется хотя бы раз, но лично сходить в налоговую (либо аккредитованную ею фирму).

Для бизнеса, в принципе, КЭП выглядит безальтернативным вариантом. Если, конечно, не вести дела по старинке, с помощью шариковых аналогов.

При покупке на руки вам выдадут флешку, но не обычную, а сертифицированную ФСБ или Федеральной службой по техническому и экспортному контролю Фото: rutoken.ru

Как купить токен?

Прежде всего, придется купить так называемый токен – найти их можно в любом магазине электроники, стоимость для семейства Рутокенов стартует от 2 тыс. рублей. Но есть и более дорогостоящие варианты. По факту на руки вам выдадут флешку, но не обычную, а сертифицированную ФСБ или Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России. И использовать ее можно будет лишь для заверения документов и только в течение 15 месяцев – именно на такой период выдается КЭП.

Следующий шаг – поход в налоговую инспекцию, причем самому: нужно будет взять только паспорт и СНИЛС, а также тот самый токен. Проще всего записаться на конкретное время через мобильное приложение ФНС России для юридических лиц, либо через сайт этой службы.

КЭП вам запишут на токен совершенно бесплатно, эта процедура займет около 5 минут. Кстати, в некоторых налоговых могут потребовать еще и сертификат соответствия на специальный защищенный носитель, который подтвердит, что ваша флешка отвечает всем требованиям к безопасности. Впрочем, спрашивают такое не везде; но на всякий случай сертификат можно либо запросить сразу у продавца, либо скачать с сайта производителя токена.

В-третьих, на стационарном компьютере или ноутбуке, через который вы выходите, например, в онлайн-банк, нужно будет установить специальную программу «КриптоПро CSP», а потом еще и настроить под нее браузер. Программа, кстати, работает не со всеми из них. В банках рекомендуют использовать браузеры с ГОСТ-шифрованием: для Windows это Internet Explorer или «Спутник», а для MacOS – Chromium GOST (этот браузер, кстати, универсален для всех операционных систем). Чтобы пользоваться «КриптоПро», нужно будет купить на нее лицензию. Впрочем, тем, кто КЭП использует редко, хватит и бесплатного тестового периода.

Скачать «КриптоПро» на макбук, конечно, получится, но на «яблочные» компьютеры с процессорами Apple M1 драйверы для токена установить не получится Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Яблочникам» ЭЦП не светит

В принципе, ничего сложного во всем этом нет, особенно для тех, кто использует технику на Windows, то есть с процессорами Intel. Проблема, причем совершенно не исправимая, возникнет только для тех предпринимателей, кто привык к Apple.

Скачать «КриптоПро» на макбук, конечно, получится, но на «яблочные» компьютеры с процессорами Apple M1 драйверы для токена установить не получится. В банках по этому поводу лишь разводят руками – таковы требования производителя самого продукта – и предлагают использовать для работы с КЭП компьютеры другого типа. Очевидно, такое подойдет далеко не всем ИП и мелким ОООшкам.

Как рассказали «Татар-информу» в СКБ «Контур» (удостоверяющий центр этой компании имеет аккредитацию ФНС России), пока это явно единичные случаи. «Подобные проблемы крайне редко возникают у наших клиентов — случаев буквально единицы, – объяснил Иван Быков, эксперт УЦ «Контур». – При этом нет необходимости покупать другое устройство, необходимо по инструкции удалить лишние драйверы и перезагрузить компьютер. Это решит проблему, и именно такой порядок действий рекомендует производитель Рутокенов, компания «Актив». Правда, нашему ИП этот совет пока не помог.

В некотором смысле это очередной гвоздь в гроб адептов компании Тима Кука, которая за последние месяцы серьезно «уполовинила» функционал своих устройств для российских пользователей. Проблема с КЭП, конечно, на фоне чистки AppStore от наиболее важных для жителей России приложений (от банковских до недавно удаленного семейства VK) затронет немногих. Но существенной части ИП, предпочитавших работать «на себя» и исключительно с макбуков, придется теперь ходить в налоговую ногами – хотя бы раз в год, чтобы отнести декларацию.