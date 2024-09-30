Просрочка по розничным кредитам в Татарстане увеличилась до 27,6 млрд рублей

У жителей Татарстана сумма просроченной задолженности по кредитам, не учитывая ипотеку, с начала 2024-го выросла на 2,8 млрд рублей (+11%). По состоянию на 1 августа текущего года эта сумма составила 27,6 млрд рублей. Такие данные публикует коллекторское агентство «Долговой консультант».

В целом в России в розничном кредитовании (без ипотеки) объем неплатежей увеличился с начала года на 8% или на 89 млрд рублей. В общей сложности россияне просрочили 1,2 трлн рублей за упомянутый период времени.

Как отметил гендиректор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксенов, трудности с обслуживанием кредитов нарастают из-за разных факторов: в частности, из-за роста ставок и ужесточения требований к долговой нагрузке заемщиков. В результате гражданам стало труднее оформлять новые кредиты на погашение старых долгов, говорит эксперт.

«Тем не менее, темп роста розничного портфеля (без ипотеки) опережает темп роста просроченной задолженности, это означает, что банки не накапливают просроченные активы на своих балансах», — добавил спикер.

Чтобы решить проблему просрочек, кредиторы предлагают заемщикам реструктуризировать кредит или взять государственные «кредитные каникулы», резюмировал Аксенов.