Просрочка по «кредиткам» у россиян составила более 400 млрд рублей в ноябре 2024-го

491 млрд рублей просрочили россияне по кредитным картам в ноябре. Причем за месяц (относительно октября) сумма «просрочек» увеличилась на 2,3%, пишет РИА Новости.

Как отметили в «Скоринг бюро», упомянутый размер «плохой» задолженности стал максимальным за последние годы. Причем количество «кредиток» с просрочкой свыше 90 дней достигло 7,65 млн штук. Это на 150 тыс. кредитных карт больше, чем было в октябре.

В общей сложности у жителей России на руках по итогам ноября 2024-го было 96 млн карт, а задолженность по ним составляла 4,4 трлн рублей. В октябре же россияне открыли 95,6 млн банковских карточек на 4,3 трлн рублей.