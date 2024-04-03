Просроченный президент: почему на Украине вспыхнул кризис легитимности Зеленского

Петр Порошенко публично заявил, что собирается участвовать в следующих президентских выборах на Украине

Фото: ru.wikipedia.org, Вадим Чуприна, CC BY-SA 4.0

«Пьяный звонок» от бывшего

Бывший глава украинского государства Петр Порошенко публично заявил, что собирается участвовать в следующих президентских выборах на Украине. Также он объявил о желании баллотироваться в Европарламент, если Украина станет членом ЕС. Так он, полузабытый на украинской политической сцене, напомнил всем о своих президентских амбициях.

В этой новости прекрасно то, что Порошенко собирается участвовать в выборах, которых нет, и собирается в Европарламент, хотя Украины там тоже нет. Такие курьезные заявления смахивают на проявления алкогольного делирия.

Однако притязания Порошенко на президентство имеют под собой вполне твердую почву. Сейчас украинское общество раздирают споры о полномочиях и легитимности Владимира Зеленского из-за окончания его срока правления.

В статье 108 Конституции Украины прямо прописано, что президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Фото: President.gov.ua

Почему Зеленский де-юре легитимен и полномочен

С точки зрения юриспруденции Зеленский даже после 31 марта обладает легитимностью. В статье 108 Конституции Украины прямо прописано, что президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента. А юридически вступление на пост нового Президента Украины – это даже не избрание, а приведение к присяге. До этого момента действующий президент полномочен. Так что Зеленский полномочен быть президентом Украины и легитимен до нового президента, которого можно выбрать только в ходе выборов.

Выборы на Украине можно провести только после отмены военного положения. Есть закон Украины «Про правовой режим военного положения» №389-VIII, где в п. 3 ст. 11 написано: «В случае окончания срока полномочий Президента Украины во время военного положения его полномочия продолжаются до вступления на пост новоизбранного Президента Украины, выбранного после окончания военного положения».

То есть пока не закончится военное положение, выборов на Украине не будет, потому что их невозможно провести законно с точки зрения критериев доступности и безопасности на всех участках, наблюдения за их ходом, урегулирования территориальных границ Украины. Соответственно, выборы президента Украины в период военного положения прямо запрещены статьей 19 закона Украины «Про правовой режим военного положения».

Казалось бы, спорить не о чем, но Зеленского подвела жажда власти.

Так что если гипотетически все-таки на Украине отменили бы все законодательные препятствия, то на выборах в марте 2024 года, скорее всего, победил бы Залужный Фото: President.gov.ua

Почему Зеленский де-факто нелегитимен

Потому что бывший артист предпринял все действия по устранению своих политических конкурентов. То есть прямо встал на путь узурпации власти, в чем его и обвиняют в украинском обществе.

Кроме очевидных юридических препятствий для решения о проведении выборов перед Зеленским в полный рост встал еще и неофициальный фактор, да еще какой – огромная популярность главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Еще в декабре прошлого года украинские социологи из группы «Рейтинг» проводили социологические опросы. Там для Зеленского были весьма плохие цифры: Залужному «целиком доверяли» 63% опрошенных (Зеленскому – 39%). По данным «Рейтинга», доверие к Зеленскому начало существенно снижаться с июля 2023 года.

Так что если гипотетически все-таки на Украине отменили бы все законодательные препятствия, то на выборах в марте 2024 года, скорее всего, победил бы Залужный.

Несмотря на то что Залужный не высказывал никаких президентских амбиций, Зеленский решил «на всякий случай» ликвидировать проблему конкуренции на корню. 8 февраля 2024 года Зеленский отправил Залужного в отставку с поста главкома Вооруженными силами Украины. А уже 7 марта Зеленский и вовсе отправил Залужного вон из страны – назначил послом Украины в Великобритании. Зеленский просто испугался Залужного и «расчистил поляну».

Понятно, что симпатизирующие Залужному украинцы восприняли такую явную зачистку Зеленским конкурентного поля крайне негативно. Это уже сказывается даже на публичном обсуждении легитимности пребывания Зеленского после 31 марта 2024 года. Страсти кипят – большое количество украинских политиков, в том числе и в Верховной раде, обвиняют Зеленского в узурпации власти и нелегитимности.

По мнению бывшего депутата и генерального прокурора Украины Юрия Луценко, для президента боевые действия всего лишь предлог, чтобы сохранить власть: «Этот человек настроен быть президентом долго и вообще решил не заморачиваться какими-либо юридическо-правовыми или политико-правовыми шагами ни в парламенте, ни в Конституционном суде Украины».

С легитимностью Рады все тоже неоднозначно. Выборы в законодательный орган должны были состояться в октябре прошлого года, но также были отменены Фото: ru.wikipedia.org, Вадим Чуприна, CC BY-SA 4.0

Легитимна ли Верховная рада?

Противники Зеленского настаивают, что поскольку в Конституции ничего не сказано о том, что полномочия президента (в отличие от Рады) могут продлеваться во время военного положения. Так что он уже потерял легитимность.

Зеленскому следовало бы передать руководство страной спикеру парламента, которого 112-я статья Основного закона страны наделяет правом исполнять обязанности главы государства. Однако с легитимностью Рады все тоже неоднозначно. Выборы в законодательный орган должны были состояться в октябре прошлого года, но также были отменены. В силу того же военного положения.

Так что Порошенко не так безумен в своих притязаниях.

С одной стороны, России выгоден разброд и шатания в стане противника. Но если рассуждать более прагматично, то нам без разницы, кто влезет на трон в этом условном кукольном театре – кукла Алкоголика или кукла Наркомана. Что один, что другой не обладают не то чтобы легитимностью и прочими юридическими правами, они вообще не обладают субъектностью.

То есть сами по себе они ничего не решают, а их судорогами полностью управляют кукловоды из Лондона, Вашингтона и Парижа. Те же западные политики ворчали про попрание демократии из-за отмены выборов на Украине, но потом разом организованно заткнулись.

Им выгодно продолжение военных действий против России, а менять кукол на украинской сцене – только время терять. Так что имеем сейчас на Украине морально просроченного президента. Что символично – вся Украина представляет собой просроченную страну, без самостоятельности и без будущего. Их ждет бесславный конец, ведь просрочку рано или поздно выбрасывают на помойку.