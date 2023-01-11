«Пошпирляли на Ушковские»: менделеевцы представили, что бы делал Чебурашка в городе

Менделеевский кинотеатр «Юность» создал мемы, как Чебурашка гуляет по зимнему Менделеевску. На картинках герой Эдуарда Успенского и нового популярного одноименного фильма побывал на Ушковских островах, лыжной базе, центральной городской елке и в кинотеатре.

На одном из мемов Чебурашка запечатлен в тюбетейке. А в роли Крокодила Гены выступил глава района Радмир Беляев.

«Видели, как Чебурашка гулял по зимнему Менделеевску? Я решил продолжить серию. Пишите свои варианты, что бы сказал герой детства, а теперь и популярного фильма, попав в наш город. Не отставайте от Чебурашки. Приглашаем гостей в наш маленький, но очень уютный город. Полностью согласен с комментарием гостьи из Набережных Челнов. Менделеевск прекрасен зимой так же, как и летом», — написал он в своем телеграм-канале.

Как рассказали «Татар-информу» в кинотеатре «Юность», с 1 января на «Чебурашку» сходило 2568 менделеевцев, но это не окончательная цифра, так как прокат еще идет.

«Это рекорд для нашего кинотеатра. Последний раз такое зафиксировано только в советские времена», — отметил источник.

Семейная комедия Дмитрия Дьяченко стала самым кассовым фильмом и в истории отечественного кино. Фильм обогнал по сборам картину «Холоп» Клима Шипенко. Общие сборы «Холопа», который теперь на втором месте, согласно информации на сайте ЕАИС, составили 3 082 031 790 рублей. «Чебурашке» удалось обогнать «Холопа» уже на десятый день проката.