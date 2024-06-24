Проспект Яшьлек в Набережных Челнах полностью отремонтируют в 2025 году

Проспект Яшьлек в Набережных Челнах будет полностью отремонтирован в 2025 году. В следующем году планируется обновить вторую часть дороги – от проспекта Мира до Боровецкого моста. Об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев на деловом понедельнике.

Подробнее о ходе капремонта дорожно-уличной сети Набережных Челнов рассказал первый заместитель руководителя исполкома города Илья Зуев. Он напомнил, что в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» стартовал капремонт проспекта Яшьлек. Работы на участке от ул. Машиностроительная до проспекта Мира планируется завершить в ноябре. На ремонт в этом году выделено 680 млн рублей. Работы выполнены на 33%.

«Предусмотрены ремонт покрытия проезжей части, уширение местных проездов, обустройство пешеходных тротуаров и велодорожек, установка новых опор освещения, дорожных знаков, металлических ограждений, автобусных и трамвайных павильонов, ремонт трамвайных переездов, устройство ливневой канализации и новых транспортных разворотов», – проинформировал Зуев.

Кроме того, по его словам, в этом году начался капремонт моста через реку Шильна (Боровецкий мост). На эти цели необходимо более 735 млн рублей, на этот год предусмотрено 352 млн рублей. Мост будет полностью обновлен к концу 2025 года. Сейчас ремонт выполнен на 4%.

«В рамках проекта предусмотрены работы по ремонту и усилению опор, пролетного строения, устройству гидроизоляции, водоотводных лотков и водоотводных трубок, тротуаров и бортовых камней, ремонту дорожного покрытия, установке барьерного и перильного ограждений, дорожных знаков, опор освещения и светильников, нанесению разметки», – подчеркнул Зуев.

По республиканской программе «Ремонт дорожно-уличной сети» в Набережных Челнах ведется капремонт проспекта Автозаводский. Работы на участке от проспекта Сююмбике до проспекта Мира на сумму 250 млн рублей будут завершены в ноябре. Сейчас выполнение составляет 30%.

«Ежегодно на капремонт и строительство автомобильных дорог и мостов выделяется более 2 млрд рублей», – отметил докладчик.

Магдеев попросил обратить внимание на качество и сроки выполнения ремонтных работ. «Есть места концентрации ДТП. Эти вопросы тоже нужно решать», – заявил он.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.