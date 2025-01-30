Проспект Ямашева стал улицей с самой дорогой арендой торговых площадей в регионах России

В январе 2025 года проспект Ямашева в столице Татарстана опять стал самой дорогой торговой улицей в регионах России без учета Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании SRG.

Максимальная арендная ставка для заведений торговли и общепита на проспекте Ямашева составляет 41,2 тыс. рублей за 1 кв. метр в год (без учета НДС). По сравнению с маем прошлого, 2024 года она выросла на 3%.

В 2023 и 2024 годах проспект Ямашева уже становился самой дорогой торговой улицей в регионах России — тогда максимальная арендная ставка в этой части Казани равнялась 40 тыс. рублей за 1 кв. метр в год без НДС.

Исключением было лишь лето 2023 года, когда лидером рейтинга являлась другая казанская улица — Пушкина (с максимальной арендной ставкой для заведений торговли и общепита в 37,6 тыс. рублей за 1 кв. метр в год).

Второй по дороговизне аренды торговой улицей в регионах России в январе текущего года стала улица Одесская в Краснодаре с максимальной ставкой в 32,5 тыс. рублей за 1 кв. метр в год (увеличение на 6% с мая 2024-го), третьей — площадь Свободы в Нижнем Новгороде со ставкой 31 тыс. рублей за 1 кв. метр в год (рост на 3% с мая 2024-го).