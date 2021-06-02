Просмотры татарской «Википедии» в мае выросли до рекордных показателей

В мае 2021 просмотры татарской «Википедии» достигли рекордных показателей. За месяц ресурсом пользовались более 5 миллионов уникальных посетителей.

«В апреле наблюдалось сокращение количества просмотров, в мае показатель снова вырос. Если смотреть с мая 2019, тренд увеличивается. В то же время информации тоже становится больше, но я бы не связывал рост просмотров с увеличением информации. Главный фактор — татароязычный пользователь признает преимущества „Википедии“ и интересуется», рассказал библиотекарь татарской «Википедии», переводчик Фархад Фатхуллин.

По словам Фатхуллина, по сравнению с 2019 годом количество просмотров татарской Википедии увеличилось в 2 раза.

Из 5 миллионов уникальных просмотров в мае 95 тысяч — из России, остальные — из зарубежных стран. 50 тысяч просмотров из США, 30 тысяч — Канады, 23 тысячи — Германии.

«Из российских языков чеченоязычная „Википедия“ имеет очень много просмотров, но из России у них 45 млн просмотров. Татарскую „Википедию“ из России смотрят в два раза больше. В русскую „Википедию“ из России заходят 498 миллионов пользователей», — рассказал Фархад Фатхуллин.