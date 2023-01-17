Прослушивание в Нацмузее РТ определит обладателя Шаляпинской стипендии в 150 тыс. рублей

В конференц-зале Национального музея Татарстана 20 января пройдет очное прослушивание номинантов на Шаляпинскую стипендию 2023 года. Претендентов на награду в этом году 15 – существенно больше по сравнению с предыдущим годом, когда их было всего трое, трехкратно увеличен и сам призовой фонд – с 50 до 150 тысяч рублей.

«Самому взрослому претенденту на Шаляпинскую стипендию в этом году в июле исполнится 35 лет, самый молодой – 2003 года рождения. Жюри нашего конкурса большое. Миляуша Таминдарова – руководитель Государственного камерного хора Республики Татарстан, Алсу Барышникова – профессор, и.о. заведующего кафедрой концертмейстерства Казанской консерватории имени Жиганова, Рустем Абязов – худрук и главный дирижер оркестра La Primavera, Светлана Романова – народная артистка России и Татарстана, лауреат Госпремии РТ имени Тукая и лауреат Литературной премии имени Марины Цветаевой – вот лишь некоторые члены жюри в этом году», – рассказала «Татар-информу» Марианна Гаврилова, руководитель Музея Горького и Шаляпина, филиала Национального музея РТ.

Участвовать в конкурсе на Шаляпинскую стипендию, напомним, могут вокалисты от 15 до 35 лет. Каждый номинант исполнит два произведения в жанре академического вокала. В основном претендуют на стипендию студенты по направлению «академический вокал». И некоторые обладатели Шаляпинской стипендии с течением лет стали известными исполнителями – например, Алексей Тихомиров стал солистом «Геликон-опера», Михаил Казаков – Большого театра, Дамир Закиров – Михайловского театра, а Аида Гарифуллина пела в амфитеатре «Арена ди Верона», в Мариинском театре, Венской государственной опере.

В нынешнем году поклонники творчества Шаляпина отметят 150 лет со дня его рождения – 13 февраля. Расширенная культурная программа в связи с этим запланирована театром оперы и балета имени Джалиля, который, помимо Шаляпинского фестиваля, организует цикл концертов российских вокалистов в Большом концертном зале Казани, лекции от ведущих отечественных музыковедов и Школу оперного критика в Национальной библиотеке РТ и спектакль о друзьях Шаляпине и Горьком в Казанской Ратуше.

XLI Международный оперный фестиваль имени Шаляпина будет проходить в этом году с 30 января по 28 февраля. В театре состоятся десять спектаклей и два гала-концерта. Цикл мероприятий «К 150-летию со дня рождения Ф. И. Шаляпина» организован к юбилею баса театром оперы и балета имени Джалиля при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.