«Прошли восемь квестов»: победителей «Эковесны» наградили на берегу Казанки

Награждение победителей конкурса «Эковесна-2024» в четырех номинациях - «экопомощник», «экообъединение», «экокоманда» и «экопартнеры» прошло сегодня в Казани на пляже «Нижнее Заречье». Награды победителям вручил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Жители нашего города и республики своим примером показывают, как надо относиться к экологии и охране окружающей среды. В этом году участники конкурса «Эковесна» прошли восемь разных квестов, было проведено 18 тыс. разных мероприятий. 400 тыс. татарстанцев выходили на работы по благоустройству нашей любимой республики», - сообщил со сцены Шадриков.

Министр поблагодарил всех участников экологических акций и заметил, что «экология всех объединяет».

Депутат Госдумы России, зампредседателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган также поприветствовал всех собравшихся.

«Чем меньше мы мусорим и делаем больно окружающей среде, матушке природе, тем лучше будем жить мы сегодня, и тем лучше будут жить наши дети завтра», - сказал он.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

В числе победителей в номинации «экопомощник» в категории до 18 лет наградили Альсину Хадиуллину из Мамадышского района. Школьница при поддержке мамы Лилии провела 69 мероприятий и заработала 117 баллов.

«Моя дочь - ученица третьего класса. Мы мастерили кормушки и скворечники, очищали от мусора берега рек и родники, выходили на субботники в лес. Я помогала дочке. В конкурсе участвуем впервые», - рассказала мама победительницы конкурса.

Спикер заметила, что ее семья участвует в уборках территорий постоянно и не ради наград.

«Природа - наш дом, жить нужно в чистоте», - сказала собеседница «Татар-Информа».

Как сообщил замминистра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский, в этом году на конкурс было подано рекордное количество заявок – более 1200.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Это в восемь-девять раз больше, чем в прошлом году. Наибольшую активность проявили детские сады и школы. Отрадно, что после завершения конкурса в соцсетях приходят комментарии о том, что дети ходят в школы с пакетами и перчатками, чтобы собрать попадающийся на пути мусор», - заметил Тарнавский.

В номинации «экопартнеры» были награждены журналисты. В категории «Интернет-издания» в число победителей вошла обозреватель редакции «Татар-Информ» Наталья Рыбакова.

Церемония награждения победителей прошла в новом формате, для гостей были организованы интерактивные площадки. Главная цель конкурса - приобщение татарстанцев к природоохранной деятельности, выявление лучших инициатив и поощрение самых активных участников.