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«Прослезился на передовой»: у бойца с позывным Барс из Челнов родился первенец
В Набережных Челнах 23 февраля в семье военнослужащего родился мальчик. На этой неделе в торжественной обстановке прошла выписка малыша и его мамы. Поздравить челнинку приехали друзья и родственники, а вот муж и папа мальчика находится в зоне проведения СВО.
У бойца с позывным Барс — это первенец. Сына назвали Амиром. Он родился в День защитника Отечества. Его родные даже шутят — такой подарок он решил сделать новоиспеченному папе. Мужчина узнал о рождении сына по телефону. И так получилось, что самым последним, говорит мама мальчика Аделя.
«Я ему первому написала. В итоге всем начала писать: бабушкам, дедушкам, а ему сообщения не доходят, и сети нет в этот день. И вечером только получилось созвониться с ним в этот день. Получается, передали ему, чтобы он позвонил. Он быстро-быстро где-то сеть нашел и поздравил меня. Когда получилось по видеосвязи поговорить, он прослезился там», — рассказала жена военнослужащего.
Активист и меценат Валерий Тигр рассказал, что только через несколько часов он позвонил по бойцу по видеозвонку, тот был доволен. «Я ему говорю: „Еще один защитник родился в семье“. Он такой: „Да, конечно“. Я говорю: „Удачи“ и пожелал всего хорошего, чтобы Барс возвращался скорее», — рассказал Тигр.
Его скорейшего возвращения в краткосрочный отпуск ждут все родные, чтобы и он разделил с ними это счастливое время. «Мы все рады, на глазах слезы появляются от радости. Желаем родителям счастья, чтобы вырастить ребенка, нашего ребенка. И самое главное, чтобы сын вернулся», — говорит Рустам, родственник семьи.
«Мы сегодня очень счастливы. У нас первый внук. Долгожданный внук, любимый внук. Только вот не получилось, чтобы папа приехал, встретил», — рассказала родственница семьи Гузель.
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев вручил маме конверт со 100 тычячами рублей, от республики она получила все необходимое для новорожденного. «Служит в рядах ВС РФ, выполняет свой воинский долг, верен присяге, своему Отечеству. Все будет хорошо», — сказал мэр об отце ребенка.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.
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