«Прославим республику»: как команды из РТ готовились к окружному этапу «Зарницы 2.0»

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Сегодня в республиканском центре «Патриот» завершились летние сборы для участников Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Ребята из Татарстана готовились к окружному этапу состязаний, который пройдет в Оренбурге.

Татарстан будут представлять две команды: отряд «Форд» из Нижнекамска и отряд «Пиранья» из Лаишево. На сборах ребята прошли профильное обучение в зависимости от своих ролей – командира, медика, сапера, штурмовика, оператора БПЛА и других. Кроме того, участники освоили строевую, тактическую и огневую подготовку, медицину, выживание, РХБЗ-защиту, а также историю и основы российской государственности. Инструкторы обеспечили отряды учебным снаряжением – это шлемы, жилеты, учебные гранаты и холостые патроны.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«В Республике Татарстан уделяется большое внимание патриотическому воспитанию молодежи и подготовке ребят к военной службе. Проводится широкий комплекс мероприятий, вовлечены разные ведомства. С 15 по 21 июля центр "Патриот" совместно с центрами "Авангард" и "Воин" готовили команды к военно-спортивной игре. Завтра в шесть часов утра они поедут на автобусе в Оренбург», – рассказал директор центра «Патриот» Дмитрий Литвинов.

На окружной этап соберется 28 команд из сильнейших спортсменов из 14 регионов Приволжского федерального округа.

«Я играю в "Зарницу" уже третий год. Мне интересно участвовать, ведь это возможность проверить себя и свою команду. Немного волнуемся перед новым этапом, но уверены, что сделаем все правильно и еще раз прославим Татарстан», – рассказал командир отряда «Пиранья» Амир Мухаметшин.

Отец Амира – гвардии майор Воздушно-космических сил РФ. Парень окончил кадетское училище, равняется на своего отца и мечтает служить в спецназе ГРУ.

«Отношения между командами из Татарстана братские, мы поддерживаем друг друга и делимся опытом. В наших коллективах есть и девочки. Мы делаем им поблажки, но они ими не пользуются. Девочки делают что-то даже круче парней», – сказал Амир Мухаметшин.

Представители СМИ наблюдали, как ребята отрабатывали эвакуацию раненых бойцов из «красной зоны». Участники команд накладывали своим товарищам жгуты и давящие повязки, проводили сердечно-легочную реанимацию. Также подростки соревновались в сборке и разборке автомата Калашникова и стрельбе по мишеням.

«Мальчики относятся к нам бережно, пытаются оградить от тяжелой работы. Сборка и разборка автомата, а также магазина с патронами порой получается у нас лучше, но благодаря конкуренции и появляется стремление к победе», – рассказала член отряда «Пиранья» Зарина Мустафина.

Роль девушки в команде – военкор. Помимо основных тренировок, она ведет страницы команды в сети.

«Мой патриотизм проснулся, когда мой дядя Алексей Казаков отправился на специальную военную операцию. Я поняла, что хочу быть как он. К сожалению, он погиб при исполнении боевого долга. Машину багги, которой управлял дядя, атаковал беспилотник. Он погиб мгновенно», – рассказала Зарина Мустафина.

Игра «Зарница 2.0» – проект Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», созданного по поручению Президента РФ Владимира Путина. В Татарстане в проекте с начала года приняли участие около 100 тысяч школьников. Через современные форматы игра развивает у подростков патриотизм, чувство ответственности и интерес к службе и истории страны.