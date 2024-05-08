«Прошла ускоренные курсы медсестры»: как служила фронту бабушка жителя Буинска

Житель Буинска по имени Роман Мериканов принял участие в акции «Мой герой – моя семья» и рассказал про свою бабушку Прасковью Мериканову (Кузнецову), которая служила в войсках ПВО медсестрой.

По словам рассказчика, его героиня родилась 1922 году в деревне Чувашские Кищаки Буденовского района Татарской АССР (ныне Буинский район, Республика Татарстан). В 1941 году она как раз окончила среднюю школу. После Прасковья Мериканова прошла ускоренные курсы медсестры и была призвана на военную службу в войска противовоздушной обороны (ПВО). Там женщина работала медсестрой в зенитом полку, который охранял Горьковский автомобильный завод.

После войны работала медицинской сестрой в деревне Старые Тинчали, Буинского района республики Татарстан.

В 1946 году вышла замуж за вдовца Василия Мериканова. Вместе супруги воспитали десятерых детей.

Умерла медсестра-герой в декабре 1978 года, завершил рассказ Роман.

«Мой Герой — моя семья» — онлайн-флешмоб, приуроченный к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который запустили в Татарстане. Жители республики делятся историями военных лет о героях своих семей в соцсетях. Публикации также размещаются затем в новостных подборках СМИ. Акция является дополнением к популярному «Бессмертному полку».

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам — участникам Великой Отечественной войны (как фронтовикам, так и труженикам тыла). Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештег #МойГеройМояСемья.

фото: личный архив Романа Мериканова