Прощание УНИКСа с Акун-Перселлом и красивый жест МБА-МАИ: трансферный гид Единой лиги ВТБ

До начала очередного регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ остается чуть больше месяца. Постепенно команды начинают подготовку к первым предсезонным матчам. Какие трансферные новости сопроводили Единую лигу ВТБ в последнюю неделю – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: unics.ru

Акун-Перселл не оправдал высоких надежд руководства УНИКСа

Летом 2024 года после отъезда из команды Ненада Димитриевича руководство УНИКСа активно искало равноценную замену ушедшему лидеру. Македонский разыгрывающий был одним из тех игроков, кто мог в одиночку предопределить результат отдельных матчей для УНИКСа. Во многом благодаря Димитриевичу казанский клуб сначала завоевал первое в истории чемпионство в 2023 году, а сезоном спустя почти повторил успех, дойдя до финала плей-офф.

Президент УНИКСа Евгений Богачев решил сделать ставку на Девона Акун-Перселла. Долгое время американский форвард тащил на своих плечах в Единой лиге ВТБ «Локомотив-Кубань». О сильных чертах этого баскетболиста рассказывать долго не стоит, чего стоит только один его трехочковый бросок.

Руководство казанцев не пожалело денег на контракт Акун-Перселлу. По информации нашего издания, в УНИКСе американец зарабатывал примерно столько же, сколько в свое время Нено Димитриевич. Больше получал и получает сейчас в столице Татарстана лишь один баскетболист – Джален Рейнольдс.

Во многом в прошлом сезоне игра УНИКСа строилась именно вокруг Акун-Перселла. Американец получал много времени на площадке, не стеснялся бросать даже из очень сложных позиций. Нельзя сказать, что минувший регулярный чемпионат Акун-Перселл провел слабо. 15,8 очка, 3,2 передачи, 3,1 подбора и 1,2 перехвата – цифры за матч по меркам Единой лиги ВТБ неплохие.

Проблема лишь в том, что зачастую Девон Акун-Перселл сиял и феерил на паркете лишь в играх против откровенно слабых соперников. В матчах же против «Зенита», ЦСКА или «Локомотива-Кубань» американец стабильно уходил в тень. В судьбоносные минуты игр с командами большой четверки Акун-Перселл, как правило, перекладывал ответственность на других баскетболистов УНИКСа. А ведь в Казани Евгений Богачев вместе с Велимиром Перасовичем ждали от американца совсем другого.

Апофеозом немного немного пугливого и подозрительно осторожного выступления Акун-Перселла за УНИКС стала полуфинальная серия против ЦСКА в прошлом сезоне. Казанцы тогда влетели «армейцам» с позорным счетом 0-4, а американский нападающий, по сути, не запомнился ничем. Даже условный Андрей Лопатин на фоне Акун-Перселла принес пользы УНИКСу в плей-офф больше, чем звездный американец.

После столь неубедительного сезона в Казани оставлять игрока у себя УНИКСу было незачем, тем более за большие деньги. Поэтому отказ Евгения Богачева от услуг Акун-Перселла в сезоне 2025/26 предугадать было несложно.

35-летний Дмитрий Хвостов еще попылит сезон за «Пари НН»

Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне (2012) в составе сборной России Дмитрий Хвостов продолжит в следующем сезоне карьеру в «Пари НН». Как сообщает «Спорт-Экспресс», защитник приступил к тренировкам с нижегородским клубом.

Хвостов выступает за «Пари НН» с 2021 года. За четыре сезона в составе нижегородцев разыгрывающий провел 266 игр в Единой лиге ВТБ. Наряду с Евгением Бабуриным, Хвостов является настоящей легендой нижегородской команды.

Вполне вероятно, что для возрастного защитника предстоящий сезон за «Пари НН» может стать заключительным в карьере. Президент клуба Сергей Панов уже обмолвился на итоговой пресс-конференции летом 2025 года, что нижегородская команда рассматривала изначально вариант расставания с Хвостовым.

Тем не менее, еще один годик защитник все-таки попылит за «Пари НН». А дальше Хвостова, вероятно, проводят с большими почестями из команды. Будет символично, если сезон 2025/26 окажется для нижегородцев прорывным и самым запоминающимся для опытного разыгрывающего. Ведь в последние годы предел «Пари НН» – это исключительно первый раунд плей-офф.

Клуб МБА-МАИ сделал красивый жест в адрес арестованного Даниила Касаткина

С конца июня этого года форвард Даниил Касаткин находится под стражей в пригороде Парижа. Напомним, баскетболиста по ходатайству США подозревают причастным к хакерским атакам. Сторона Касаткина все обвинения категорически отрицает.

Вся жизнь форварда в Единой лиге ВТБ была сопровождена выступлением за МБА-МАИ. Именно этот клуб по большому счету дал Даниилу Касаткину дорогу в жизнь. Пока нет конкретики по поводу того, что ожидает баскетболиста в ближайшее время. Сумеет ли он до начала регулярного чемпионата доказать свою невиновность?

Следствие по делу Касаткина точно не будет простым и займет достаточно времени для принятия итогового решения. Однако со своей стороны клуб МБА-МАИ сделал красивый жест в адрес игрока.

Руководство столичной команды пообещало, что, если Касаткина выпустят на свободу, с клубом он подпишет контракт незамедлительно. Тем самым МБА-МАИ как бы дал гарантию, что осенью без команды Даниил точно не останется.

«ПБК МБА сохраняет надежду, что данный затянувшийся инцидент будет разрешён в ближайшее время. Со своей стороны клуб предоставил ряд необходимых для судопроизводства документов, запрошенных адвокатом. Готовы и далее всячески содействовать защите Даниила, в том числе материально. Кроме того, по окончании процесса ПБК МБА ждёт его домой и приложит все усилия, чтобы игрок как можно скорее вернулся на паркет в составе нашей команды в Единой Лиге ВТБ. От имени всех представителей системы МБА желаем Дане, его семье и близким сил и преодоления всех трудностей», – такое заявление на днях опубликовала пресс-служба МБА-МАИ.