Прощание с журналистом Алексеем Красновым пройдет у храма на территории Арского кладбища

Прощание с журналистом Алексеем Красновым состоится у храма на территории Арского кладбища в Казани сегодня в 12.15.

Сообщается, что отпевание в церкви пройдет только для родных из-за пандемии коронавируса.

Алексей Краснов скончался 8 декабря. Руководство и коллектив АО «Татмедиа» выразили соболезнования родным и близким в связи со смертью журналиста. Алексей Петрович с 1997 года работал в газете «Казанские ведомости», в которой также занимал должность заместителя главного редактора.