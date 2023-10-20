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Прощание с Разилем Валеевым пройдет в театре Камала
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Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
Церемония прощания с народным поэтом Татарстана, экс- депутатом Государственного Совета РТ Разилем Валеевым состоится завтра, 21 октября, в театре имени Галиасгара Камала.
Гражданская панихида начнется в 10 часов утра.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что народный поэт Татарстана, писатель, бывший депутат Госсовета РТ Разиль Валеев скончался сегодня на 77-м году жизни.
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