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Руc Тат
Культура 20 октября 2023 13:54

Прощание с Разилем Валеевым пройдет в театре Камала

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Прощание с Разилем Валеевым пройдет в театре Камала
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Церемония прощания с народным поэтом Татарстана, экс- депутатом Государственного Совета РТ Разилем Валеевым состоится завтра, 21 октября, в театре имени Галиасгара Камала.

Гражданская панихида начнется в 10 часов утра.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что народный поэт Татарстана, писатель, бывший депутат Госсовета РТ Разиль Валеев скончался сегодня на 77-м году жизни.

#Разиль Валеев
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