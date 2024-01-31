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Прощание с Наилем Галеевым пройдет 1 февраля на кладбище «Курган»
1 февраля в 10 часов в Казани, в похоронном комплексе «Курган» (Мамадышский Тракт, 179), пройдет прощание с Наилем Галеевым.
Наиль Камилевич Галеев внёс значительный вклад в развитие коммерческой службы информационного агентства «Татар-информ». Под его кураторством, по поручению Правительства РТ и «Татмедиа», стартовал проект «Районки» – дайджест новостей 45 районных СМИ (в настоящее время «Новости сегодня» – «Яңалыклар»).
Известен как сотрудник редакций других крупных татарстанских медиа. Являлся исполнительным директором и членом Совета Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ, членом рабочей группы Общественной палаты РТ по развитию предпринимательства.
Наиля Галеева помнят не только как профессионала и ответственного коллегу, но и как доброжелательного и отзывчивого человека. Таким он останется в наших сердцах.
Семье ушедшего – глубокие соболезнования, терпения и сил.
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