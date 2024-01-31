Прощание с Наилем Галеевым пройдет 1 февраля на кладбище «Курган»

Фото: предоставлено семьей Наиля Галеева

1 февраля в 10 часов в Казани, в похоронном комплексе «Курган» (Мамадышский Тракт, 179), пройдет прощание с Наилем Галеевым.

Наиль Камилевич Галеев внёс значительный вклад в развитие коммерческой службы информационного агентства «Татар-информ». Под его кураторством, по поручению Правительства РТ и «Татмедиа», стартовал проект «Районки» – дайджест новостей 45 районных СМИ (в настоящее время «Новости сегодня» – «Яңалыклар»).

Известен как сотрудник редакций других крупных татарстанских медиа. Являлся исполнительным директором и членом Совета Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ, членом рабочей группы Общественной палаты РТ по развитию предпринимательства.

Наиля Галеева помнят не только как профессионала и ответственного коллегу, но и как доброжелательного и отзывчивого человека. Таким он останется в наших сердцах.

Семье ушедшего – глубокие соболезнования, терпения и сил.