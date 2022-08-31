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Официальная хроника
31 августа 2022  17:36
Дарья Сайфиева

Прощание с Горбачёвым пройдет в субботу

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Церемония прощание с первым Президентом СССР, последним секретарем ЦК КПРФ Михаилом Горбачевым запланировано на субботу, 3 сентября, сообщил экс-редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов*.

По словам Венедиктова, детали церемонии уточняются. Он добавил, что похороны пройдут в этот же день на Новодевичьем кладбище.

Напомним, Горбачев скончался вчера вечером в возрасте 91 года. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семье покойного.

*Признан в России СМИ-иноагентом

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