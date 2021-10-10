Прощание с Фандасом Сафиуллиным состоится 11 октября перед мечетью Аль-Марджани

Церемония прощания с Фандасом Сафиуллиным состоится 11 октября в 12.00 на площади перед Мечетью аль-Марджани́ по адресу: г. Казань, ул. Каюма Насыри, д. 17, передает пресс-служба Госсовета РТ.

Фандас Сафиуллин избирался депутатом республиканского парламента нескольких созывов, в 1999-2003 годах был депутатом Государственной Думы ФС РФ III созыва.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», на 86-м году жизни скончался известный политический и общественный деятель Фандас Сафиуллин.