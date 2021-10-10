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Ру Тат
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10 октября 2021  18:35

Прощание с Фандасом Сафиуллиным состоится 11 октября перед мечетью Аль-Марджани

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Церемония прощания с Фандасом Сафиуллиным состоится 11 октября в 12.00 на площади перед Мечетью аль-Марджани́ по адресу: г. Казань, ул. Каюма Насыри, д. 17, передает пресс-служба Госсовета РТ.

Фандас Сафиуллин избирался депутатом республиканского парламента нескольких созывов, в 1999-2003 годах был депутатом Государственной Думы ФС РФ III созыва. 

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», на 86-м году жизни скончался известный политический и общественный деятель Фандас Сафиуллин. 

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