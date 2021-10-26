Прощание с «дедушкой» казанского краеведения Львом Жаржевским пройдет на Арском кладбище

Прощание с известным краеведом, «дедушкой» казанского краеведения Львом Жаржевским состоится 27 октября в 11 часов у церкви Ярославских чудотворцев на Арском кладбище. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила Светлана Брайловская, которая вместе с замруководителя Республиканского агентства «Татмедиа» Эдуардом Хайруллиным занимается организацией похорон.

Лев Моисеевич Жаржевский скончался сегодня в 3:50 в Республиканской клинической больнице, куда он был госпитализирован 4 октября из-за коронавируса. Ему было 76 лет, причиной смерти стало осложнение на сердце после Covid-19.

«Друзья, спасибо вам огромное за соболезнования и тёплые слова. Со Львом Моисеевичем попрощаемся завтра, 27 октября, в 11.00 на Арском кладбище у церкви. О месте похорон ещё решаем, скорее всего, Дербышки, где Казань соединилась с Ленинградом — 2 его любимых города», — написал на своей странице в соцсети Эдуард Хайруллин.

Как отметила Светлана Брайловская, прийти попрощаться с краеведом свободно смогут все желающие, именно поэтому прощание будет организовано не в церкви, а перед ней.

Лев Жаржевский всю свою жизнь знакомил людей с историей Казани, написал множество очерков в татарстанских СМИ, вел блоги. Многие казанцы знают его под псевдонимом Дикобр Бобровский. В 2019 году публицист выпустил книгу «О казанской старине и не только». Последней его книгой стала «Романтика старых расписаний», вышедшая недавно в печать.