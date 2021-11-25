Прощание с Чемпионом и битва за Фар Лэпа: коневоды «Татнефти» провели первый аукцион

«Татнефть» впервые в истории республиканского коневодства провела открытый аукцион лошадей. Торги прошли на территории конного завода в Нурлате. В хозяйства республики и соседних регионов отправились шесть первоклассных лошадей компании, сообщает еженедельник «Нефтяные вести».

«В адрес “Татнефти” не раз поступали просьбы о приобретении лошадей»

Программа «Татнефти» по развитию конного спорта и коневодства в Татарстане действует уже пять лет. Она направлена не только на развитие спортсменов, тренеров, победы и призы. Например, Нурлатский конный завод, принятый в группу «Татнефть» несколько лет назад, воспроизводит качественный и востребованный молодняк, который может и должен нести пользу рес­публике.

Аукцион — ходовой инструмент реализации лошадей, который очень популярен за рубежом. Не раз и не два фиксировались случаи, когда коневладельцы покупали молодняк за весьма скромную сумму, а затем эти затраты себя окупали во много раз высокими призовыми. Ведущие конные заводы нашей страны также проводят ежегодные аукционы, а вот для Татарстана это был первый подобный опыт, и он получился вполне достойным.

По словам куратора конного спорта в «Татнефти» Гияза Идиятуллина, в адрес компании не раз поступали просьбы о приобретении как молодых племенных лошадей, так и животных старшего возраста для пополнения воспроизводящего состава.

Потомки звезд с миллионами рублей призовых

Первый аукцион заранее стал ожидаемым событием для Татарстана и не только. К примеру, частная коневладелица из Марий ­Эл давно положила глаз на молодого чистокровного жеребца Фьорда Арча ТН. Этот двухлетний конь с прекрасной родословной — потомок очень сильного скакуна Мориса Арча, который за свою карьеру заработал почти 4 млн руб­лей призовых, в том числе победил в Призе Элиты на Казанском МКСК. Отметим, что мечта коневладельца сбылась: Фьорд Арча ТН транзитом через Балтасинский район отправится к новому месту жительства.

Оправдались прогнозы на покупку еще одного молодого скакуна — Штандарта ТН. В родословной этого гнедого жеребца сплошь звезды, включая Данцига — безусловного лидера среди производителей Северной Америки по количеству побед в традиционных призах всех времен.

Как отметили «Нефтяные вести», для удобства участников торгов была организована прямая ютуб-трансляция. Потенциальные покупатели, приехавшие в Нурлат, получили брошюры с полным описанием лотов. Сам аукцион проводился в новом манеже, сотрудники завода старались максимально полно показать экстерьер лошадей.

Кроме того, Банк ЗЕНИТ по просьбе компании продлил свою работу в выходной день, чтобы покупатели смогли без задержек оплатить покупку лошадей и оперативно увезти их в новые конюшни.

Самым дорогим на торгах оказался «англичанин»

Всего «Татнефть» выставила на торги 43 головы. Среди них были чистокровные верховые, рысаки, пони и лошадь татарской породы. Самым дорогим проданным лотом стал пятилетний «англичанин» Саундтрек ТН, который был продан за 440 тысяч руб­лей. Саундрек — потомок City Zip, который провел блестящую скаковую карьеру в США, заработав в общей сложности более 800 тыс. долларов призовых. Перебрался в Оренбургскую область Любомир Первый, потомок еще одного выдающегося скакуна — Ламборна.

Покидает конюшню «Татнефти» и знаменитый Чемпион. В 2013 году этот конь под управлением Геннадия Большакова выиграл Всероссийское Дерби, став последним до настоящего времени русским рысаком, которому покорилось это выдающееся достижение. Впрочем, расстраиваться из-за факта продажи легендарного жеребца не стоит. Его приобрел начинающий коневладелец из Азнакаевского района. Чемпион полностью здоров, все еще в хорошем репродуктивном возрасте, а потому наверняка через несколько лет на рысистые дорожки выйдут и начнут побеждать его потомки.

Родственник Факела разжег азарт участников торгов

Самым ярким событием аукциона стала продажа годовалого рысака Фар Лэпа — кровного родственника еще одного дербиста «Татнефти» — Факела. В итоге при стартовой цене в 140 тысяч рублей Фар Лэп был продан за 225 тысяч руб­лей, то есть его цена выросла на 61%!

«Мы не были удивлены тому, что за этого жеребца развернулась упорная борьба, — рассказал «Нефтяным вестям» Гияз Идиятуллин. — У него отличная родословная, высочайший потенциал, кроме того, практически идеальный экстерьер. Коневладельцы могут не увидеть эти особенности на фотографии, но воочию все преимущества сложения лошади заставляют бороться за нее».

Всего «Татнефть» продала шесть голов на общую сумму более 1,5 млн рублей.

В отличие от чистокровных лошадей и рысаков все представленные на аукционе пони остались дома. Впрочем, коневоды компании уверены, что эти миниатюрные лошадки тоже будут востребованы не только в качестве живого и милого украшения хозяйств, но и для нужд детского спорта, благо компания постоянно организует и проводит бега и скачки на пони в Альметьевске и Казани. Новый аукцион состоится в будущем году.