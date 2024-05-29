«Снимать, чтобы не молчать»: в Казани прошел спецпоказ киноальманаха «Забытые»

В Казани прошел специальный показ киноальманаха «Забытые». Проект, созданный российскими блогерами, направлен на сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны и борьбу с фальсификацией исторических фактов.

Необычный формат документально-игрового кино оценил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Осенью мы планируем провести форум-фестиваль документального кино, посвященного специальной военной операции и событиям, которые ее предваряли. Эта работа будет продолжена. Об этом нужно говорить на языке, который воспринимают молодежь и подрастающее поколение, поэтому мы будем искать новые форматы», – поделился планами на будущее Салимгараев.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Главный вопрос, который ставят перед собой центральные герои киносборника – зачем снимать фильмы о войне? Ответить на него создатели попытались серией коротких зарисовок на тему Великой Отечественной войны. От отбора детей по арийскому признаку до откровенных сцен казни — на языке художественного кино блогеры выразили готовность к разговору на серьезные темы.

«Снимать фильмы, чтобы не молчать», – подводит итог персонаж военного журналиста Ильяса Батыргалиева.

Широкого проката на данный момент не планируется, но это не значит, что картина останется на полке. Продюсер и руководитель студии «Инсайт Люди» Регина Хусаинова надеется, что киноальманах увидит как можно больше людей.

«Вы сами видели, какие здесь сцены – у фильма есть возрастные ограничения. Я хочу показывать картину в военных лагерях, институтах. Моя социальная миссия в том, чтобы подрастающее поколение увидело это все», – рассказала Хусаинова.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Одна из ключевых тем «Забытых» – интернациональная дружба. Но на данный момент существует только русскоязычная версия, и вопрос перевода на данный момент не поднимался.

«Это вопрос, на который ответа нет. С этим вопросом нужно идти дальше», – поделилась продюсер.

Фильм снимался в Волгограде, Старом Осколе, Башкортостане, Бурятии и других городах и регионах. Среди актеров можно увидеть челнинского блогера, руководителя региональной студии продюсерского центра «Инсайт Люди» Аделю Бурганову и звезду «Универа» Александра Мартынова.