«Прошел испытание временем»: Мухаметшин поздравил татарстанцев с Днем герба республики

День Государственного герба Республики Татарстан объединяет людей разной этнической и конфессиональной принадлежности в искреннем уважении к многовековой истории Татарстана, общем стремлении сохранить и приумножить современные достижения республики. Такие слова привел Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в поздравлении жителям республики.

«В мировой практике с незапамятных времен сложилось триединство официальных символов отличия, зримо отражающих самобытность стран и их регионов, играющих важную представительско-воспитательную функцию: Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн. Значение этих атрибутов в общественно-политической жизни невозможно переоценить, поскольку именно с уважения к ним и начинается формирование гражданственности, ответственности за настоящее и будущее Отчизны. Неслучайно госсимволика надежно защищена на законодательном уровне, широко используется в ходе массовых патриотических, спортивных, образовательных мероприятий.

Современная атрибутика Татарстана прошла испытание временем, стала неотъемлемой частью общественного сознания, определяющим фактором национально-государственной идентичности. Герб Республики Татарстан был утвержден тридцать один год назад, 7 февраля 1992 года и наряду с флагом и гимном играет важную консолидирующую роль. Образ, который сегодня узнаваем далеко за пределами республики, принадлежит авторскому творческому тандему – филологу Н. Ханзафарову, взявшему за основу древние геральдические символы волжских булгар, художнику-монументалисту Р. Фахрутдинову, осуществившему его яркую графическую интерпретацию при поддержке коллектива специалистов-единомышленников, внесших свой вклад в создание главного символа многонационального Татарстана. Горделивый крылатый Барс со щитом на боку, расположенный на фоне красного солнечного диска, оберегает жизнь нашего народа и воплощает успех, добрые знамения, плодородие и прогресс. Цветовая палитра тоже таит глубокий смысл: золотой – изящество, красота, богатство недр; зеленый – возрождение, способность к обновлению; белый – чистота помыслов; красный – зрелость, сила и жизненная стойкость.

Уверен, для всех татарстанцев Герб Республики и впредь будет священным геральдическим знаком, вызывающим чувство гордости и любви к Родине, вдохновляющим на яркие трудовые, научные и спортивные достижения, символизирующим незыблемую приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям предков. Все это приобретает особую значимость сегодня, когда наша великая страна переживает непростой период. В этот памятный день примите искренние пожелания мира, добра, счастья и всего того, что олицетворяет собой Герб Татарстана!» – говорится в тексте поздравления.