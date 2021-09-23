Прошедшие обучение за рубежом священнослужители в РТ пройдут повторную аттестацию

В Татарстане священнослужители, прошедшие обучение за рубежом, до начала деятельности в России должны будут повторно пройти аттестацию. Соответствующий законопроект приняли депутаты на 24-м заседании Госсовета РТ.

«Устанавливается, что священнослужители, прошедшие обучение в зарубежных организациях и впервые приступающие к совершению богослужений, осуществлению преподавательской деятельности в нашей стране, проходят аттестацию в зарегистрированной в России централизованной религиозной организации», – рассказал депутат Айдар Шамсутдинов.

Парламентарий добавил, что духовные образовательные организации наделяются правом проводить аттестацию и реализовывать дополнительные профессиональные программы для священнослужителей, получивших духовное образование за рубежом.

Кроме того, чтобы избежать вовлечения участников религиозной группы в экстремистские организации и деятельность по финансированию терроризма, законопроектом предлагается установить запрет для отдельных лиц быть руководителями религиозной группы или ее участниками.

Согласно документу, меняется периодичность предоставления в Минюст России уведомления о продолжении деятельности религиозной группы. Теперь это необходимо делать не реже одного раза в год.

Парламентарии приняли законопроект о внесении изменений в республиканский закон о свободе совести и о религиозных объединениях. Документ подготовлен для приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральным.