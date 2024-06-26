Просчитан экономический эффект от применения полимерных решений в ЖКХ Татарстана

Программа модернизации системы ЖКХ с применением полимерных решений в Татарстане в 25-летней перспективе может позволить получить денежный эффект до 500 млрд при затратах около 300 млрд и значительно сократить выбросы углекислого газа. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил член правления «СИБУРа» Александр Петров.

Петров рассказал о реализации инициативы «Теплая страна», которую поддерживает Татарстан. «На примере республики проработан подход к реализации программ модернизации систем ЖКХ через призму инвестиционного проекта. В Татарстане на горизонте 25 лет применение полимерных решений в сравнении с традиционными может позволить получить денежный эффект до 500 млрд при затратах около 300 млрд и сократить выбросы СО2 на 3,3 млн тонн или около 15% от цели стратегии по декарбонизации в республике. Что важно – декарбонизация также может быть монетизирована. В масштабах страны эффекты могут быть колоссальными. Мы вносили эту тему на Госсовет, но это один из фокусов широкой работы», – отметил он.

В целом на модернизацию ЖКХ, в частности на замену труб, Россия планирует потратить 4,5 трлн рублей. Как отмечает член правления компании, не стоит задача увеличить объемы потребления полимеров. Цель – совместно (производителя и госорганов) определить возможные экономические эффекты от их применения и разработать наиболее эффективные решения.

«Мы активно работаем с Минстроем, “ДОМ.РФ”, с участниками рынка, с регионами, с огромным количеством контрагентов. Большое количество участников процесса – одна из сложностей. Когда вы меняете дома трубы, вы предпочитаете современные, а не традиционные материалы. Но к дому-то подводятся старые трубы неизвестно с какими коррозиями. Обычно их меняют не полностью, а частями. Мы считаем важным, чтобы в строительных стандартах появлялся принцип стоимости решения на всем цикле эксплуатации», – говорит Петров.

Он сослался на проведенные замеры, согласно которым кратно больше энергозатрат возникает при частичной замене трубы. Кроме того, в металлических старых трубах много физических потерь энергии.

Петров также отмечает важность комплексной замены инфраструктуры, провести которую «организационно невероятно сложно из-за большого количества участников». «Эту задачу мы хотим реализовать в рамках инициативы “Теплая страна”, где нас поддерживает Татарстан», – резюмировал он.