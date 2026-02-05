«Просчеты не в безопасности, а в профилактике»: Милонов о нападениях на школы и детсады

Случаи нападения на школы и детсады – это просчеты не системы безопасности, а системы профилактики. Таким мнением с «Татар-информом» поделился депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя инцидент в Оренбургской области, где мужчина ворвался с ножом в детский сад.

«Мы понимаем, что ни один нормальный человек в детский сад вообще не ворвется, тем более с ножом. А прежде чем делать какие-то выводы, надо понять, что это была за личность. Если это психически больной человек, то вопрос очевиден – у нас слишком толерантное отношение к людям, которые сами не могут справиться со своими психическими заболеваниями», – заявил Милонов.

По его словам, если у человека девиантное поведение, то охранник в школе или детском саду не всегда сможет его задержать, а устраивать из таких учреждений «тюрьмы с охраной» нельзя. При этом Милонов напомнил, что в учебных и дошкольных учреждениях, как правило, установлены достаточные меры безопасности.

«Понятно, что это единичные случаи, связанные как правило с аномалиями, с просчетами не в системе безопасности, а в системе профилактики», – добавил депутат.