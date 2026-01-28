Прорыв в решении уравнений XIX века совершил ученый НИУ ВШЭ

Математик и сотрудник нижегородского филиала НИУ ВШЭ Иван Ремизов представил универсальную формулу для решения класса математических уравнений, которые считались неразрешимыми аналитическим путем на протяжении почти двухсот лет. Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу университета.

В НИУ ВШЭ заявили, что данный результат радикально меняет картину мира в одной из старейших областей математики, имеющей ключевое значение для фундаментальной физики и экономики.

Как пояснил сам исследователь, если представить искомое решение уравнения как цельную картину, то новая теорема позволяет «нарезать» процесс его получения на множество простых этапов. С помощью преобразования Лапласа эти «кадры» затем собираются в единое статичное решение. Таким образом, метод позволяет не гадать о результате, а восстановить его, отследив всю последовательность создания.