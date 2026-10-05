Прорыв «Барыса», носилки для арбитра, «Спартак» - на дне: обзор недели КХЛ

Пока Логан Дэй штампует очки и становится героем недели. В матче «Автомобилист» — «Амур» шайба угодила в колено арбитру Никите Новикову, и его унесли с площадки на носилках. Тем временем «Спартак» терпит уже шестое поражение подряд — и разговоры об отставке Жамнова звучат все серьезнее. Сможет ли команда выбраться со дна - в обзоре недели КХЛ.





Коллаж: Ирина Донова / "Татар-Информ"; фото: hcbarys.kz

«Барыс» выходит из пике: Дэй зажигает, а Масси и Бэйли — в символической сборной недели

Еще недавно астанинский «Барыс» шел в числе главных разочарований сезона, а его оборона напоминала решето. За одну неделю команда если не перевернула, то как минимум встряхнула свою историю: победа над «Спартаком» в серии буллитов (4:3) стала второй подряд после затяжной серии без побед.

Сразу два игрока «Барыса» — защитник Джейк Масси и нападающий Джастин Бэйли — вошли в символическую сборную недели по версии КХЛ. Цифры говорят сами за себя: на счету Масси 8 очков (3+5) в 10 матчах, Бэйли и вовсе разогнался до 12 очков (7+5), а его семь шайб стали одним из лучших снайперских показателей лиги в сентябре. Масси выделялся надежностью в обороне и активным подключением к атакам, Бэйли — результативностью.

Логан Дэй Фото: hcbarys.kz

Герой недели — защитник Логан Дэй. Американец, перебравшийся в «Барыс» из «Трактора», выдал отрезок, который войдет в его личный хайлайт-ролик: шесть очков в трех матчах. Гол и передача с «Ак Барсом», два гола и два ассиста с «Нефтехимиком», еще одно результативное действие со «Спартаком» — плюс хладнокровие в буллитной серии.

После матчей прошлой недели „Барыс“ закрепился на четвертой позиции в Восточной конференции. В активе астанинцев 14 очков после 12 игр. Если темп сохранится, разговоры о плей-офф на Востоке перестанут быть фантастикой.

Носилки вместо свистка: в матче «Автомобилист» — «Амур» пострадал арбитр

Хоккей — жесткий спорт, но обычно речь идет о травмах игроков. Вчера все перевернулось: в матче между «Автомобилистом» и «Амуром» шайба угодила в колено линейному арбитру Никите Новикову. Судья рухнул на лед и не смог подняться самостоятельно — его унесли с площадки на носилках.

Фото: скриншот с трансляции

Первым на помощь бросился врач «Амура» Дмитрий Дмитренко. Этот эпизод стал напоминанием о том, что арбитры находятся в той же зоне риска, что и хоккеисты, а их работа — не только свистки и спорные решения, но и реальная физическая опасность. Матч был доигран, но осадок остался: болельщики в соцсетях массово желали Новикову здоровья, а сам инцидент вновь поднял тему защиты судей.

КХЛ редко говорит о безопасности арбитров всерьез. Возможно, этот случай заставит лигу пересмотреть экипировку судей и протоколы оказания помощи на льду.

Одиннадцать голов, буллиты и юбилей: СКА и «Адмирал» устроили шоу в Петербурге

5:5 в основное время, победа хозяев по буллитам и 300-й матч Игоря Ларионова в КХЛ. СКА и «Адмирал» выдали такую перестрелку, что вратарям обеих команд оставалось только разводить руками: основное время завершилось со счетом 5:5, а победителя определили буллиты — 6:5 в пользу хозяев.

«Адмирал» не стушевался перед именитым соперником и даже перебросал петербуржцев (37:35), но этого не хватило. Зато хватило поводов для статистиков: Николай Голдобин и Сергей Плотников набрали по четыре очка (2+2) и стали главными действующими лицами вечера.

СКА продолжает жить в режиме качелей: атака работает блестяще, оборона — тревожно. Для Ларионова такая победа — это и праздник, и повод для жесткого разбора. В плей-офф такие провалы в защите не прощают.

Дно все ближе: «Спартак» терпит шестое поражение подряд