Прорыв «Барыса», носилки для арбитра, «Спартак» - на дне: обзор недели КХЛ
Что общего у сенсации «Барыса», носилок для арбитра и шести поражений «Спартака»: новости одной недели в КХЛ
Пока Логан Дэй штампует очки и становится героем недели. В матче «Автомобилист» — «Амур» шайба угодила в колено арбитру Никите Новикову, и его унесли с площадки на носилках. Тем временем «Спартак» терпит уже шестое поражение подряд — и разговоры об отставке Жамнова звучат все серьезнее. Сможет ли команда выбраться со дна - в обзоре недели КХЛ.
«Барыс» выходит из пике: Дэй зажигает, а Масси и Бэйли — в символической сборной недели
Еще недавно астанинский «Барыс» шел в числе главных разочарований сезона, а его оборона напоминала решето. За одну неделю команда если не перевернула, то как минимум встряхнула свою историю: победа над «Спартаком» в серии буллитов (4:3) стала второй подряд после затяжной серии без побед.
Сразу два игрока «Барыса» — защитник Джейк Масси и нападающий Джастин Бэйли — вошли в символическую сборную недели по версии КХЛ. Цифры говорят сами за себя: на счету Масси 8 очков (3+5) в 10 матчах, Бэйли и вовсе разогнался до 12 очков (7+5), а его семь шайб стали одним из лучших снайперских показателей лиги в сентябре. Масси выделялся надежностью в обороне и активным подключением к атакам, Бэйли — результативностью.
Герой недели — защитник Логан Дэй. Американец, перебравшийся в «Барыс» из «Трактора», выдал отрезок, который войдет в его личный хайлайт-ролик: шесть очков в трех матчах. Гол и передача с «Ак Барсом», два гола и два ассиста с «Нефтехимиком», еще одно результативное действие со «Спартаком» — плюс хладнокровие в буллитной серии.
После матчей прошлой недели „Барыс“ закрепился на четвертой позиции в Восточной конференции. В активе астанинцев 14 очков после 12 игр. Если темп сохранится, разговоры о плей-офф на Востоке перестанут быть фантастикой.
Носилки вместо свистка: в матче «Автомобилист» — «Амур» пострадал арбитр
Хоккей — жесткий спорт, но обычно речь идет о травмах игроков. Вчера все перевернулось: в матче между «Автомобилистом» и «Амуром» шайба угодила в колено линейному арбитру Никите Новикову. Судья рухнул на лед и не смог подняться самостоятельно — его унесли с площадки на носилках.
Первым на помощь бросился врач «Амура» Дмитрий Дмитренко. Этот эпизод стал напоминанием о том, что арбитры находятся в той же зоне риска, что и хоккеисты, а их работа — не только свистки и спорные решения, но и реальная физическая опасность. Матч был доигран, но осадок остался: болельщики в соцсетях массово желали Новикову здоровья, а сам инцидент вновь поднял тему защиты судей.
КХЛ редко говорит о безопасности арбитров всерьез. Возможно, этот случай заставит лигу пересмотреть экипировку судей и протоколы оказания помощи на льду.
Одиннадцать голов, буллиты и юбилей: СКА и «Адмирал» устроили шоу в Петербурге
5:5 в основное время, победа хозяев по буллитам и 300-й матч Игоря Ларионова в КХЛ. СКА и «Адмирал» выдали такую перестрелку, что вратарям обеих команд оставалось только разводить руками: основное время завершилось со счетом 5:5, а победителя определили буллиты — 6:5 в пользу хозяев.
«Адмирал» не стушевался перед именитым соперником и даже перебросал петербуржцев (37:35), но этого не хватило. Зато хватило поводов для статистиков: Николай Голдобин и Сергей Плотников набрали по четыре очка (2+2) и стали главными действующими лицами вечера.
СКА продолжает жить в режиме качелей: атака работает блестяще, оборона — тревожно. Для Ларионова такая победа — это и праздник, и повод для жесткого разбора. В плей-офф такие провалы в защите не прощают.
Дно все ближе: «Спартак» терпит шестое поражение подряд
«Спартак» уступил «Барысу» в домашнем матче (3:4 Б) — это уже шестая неудача кряду. В игре москвичи трижды выходили вперед (голы Даниила Гутика, Данилы Пивчулина и Лукаса Локхарта), но гости отыгрались, а победный буллит реализовал Гаррет Пилон. Сейчас «Спартак» с 12 очками идет на 6‑й строчке Западной конференции, причем пять последних поражений — дома.
По информации из клуба, после матча в команде провели серьезный разбор полетов. Речь шла о том, что при наличии ярких атакующих действий страдает оборона и дисциплина. Если в предыдущих играх еще можно было говорить о временных сложностях, то теперь вопрос стоит о системном сбое: без налаженной оборонительной структуры и умения сохранять концентрацию даже самая живая атака превращается в качели.
Тренер Алексей Жамнов признал нехватку хладнокровия и мастерства в решающие моменты. Для него эта серия — один из самых сложных отрезков за время работы в клубе. Уже 7 октября «Спартак» сыграет на выезде с «Сочи». Если тенденция не переломится, в медиа и среди болельщиков неизбежно усилятся разговоры о возможных кадровых решениях. Сейчас ключевой вопрос: смогут ли в клубе найти ресурс для встряски — в тактике, психологии или составе — или серия станет началом более глубокого спада.