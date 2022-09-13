Рогов заявил о концентрации украинских сил у линии фронта в Запорожской области

Вдоль линии соприкосновения в Запорожской области происходит концентрация военных и техники Вооруженных сил Украины. Об этом заявил член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«<…> фиксируется концентрация вражеской техники практически вдоль всей Запорожской ЛБС (линии боевого соприкосновения — прим. Т-и) по линии Степногорск — Новояковлевка — Орехов — Гуляй Поле (Гуляйполе — прим. Т-и) — Вольное поле», — написал чиновник.

По словам Рогова, передвижение пар орудий М-777 и реактивных систем залпового огня по направлению к фронту замечено сразу на нескольких направлениях. «Теперь перед нашей армией стоит непростая задача своевременного выявления направления главного удара», — добавил он.

Позднее представитель ВГА уточнил в разговоре с РИА Новости, что к линии боевого соприкосновения стянуты минимум три комплекса радиоэлектронной борьбы «Буковоль», а также американские РСЗО HIMARS.

Ранее, 10 сентября, власти Донецкой народной республики сообщили, что в Харьковской области российские войска оставили город Изюм. В Министерстве обороны РФ после этого заявили, что из районов Изюма и Балаклеи силы были переброшены на Донецкое направление.

С 24 февраля по инициативе Президента России Владимира Путина проводится специальная военная операция на Украине. Вскоре после начала спецоперации Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ее ход только на основе официальных российских источников.